Часи змінилися: 20 старовинних весільних фото минулого століття

Весільні тренди приходять і йдуть, але справжня любов залишається назавжди. Щоб краще зрозуміти деякі найбільші історії кохання у світі, погляньте на весілля минулого століття – від 1930-х до 2000 років.

Можна помітити, що наречені обрали оригінальне місце проведення та незвичний транспорт, але найбільше вражають весільні сукні з пухнастими рукавами та вишуканістю.

Цікаво! Наречені вперше бачать своїх майбутніх дружин у весільних сукнях: зворушливі реакції у фото

Вбрання молодят на весіллі вас точно здивують. Світлини опублікувало видання Good House. Ви хотіли б на власні очі побачити такі весілля?

17 старовинних весільних фото минулого століття: