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Часи змінилися: 20 старовинних весільних фото минулого століття

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Ретро-весільні фото / Колаж "Сім'ї 24"

Весільні тренди приходять і йдуть, але справжня любов залишається назавжди. Щоб краще зрозуміти деякі найбільші історії кохання у світі, погляньте на весілля минулого століття – від 1930-х до 2000 років.

Можна помітити, що наречені обрали оригінальне місце проведення та незвичний транспорт, але найбільше вражають весільні сукні з пухнастими рукавами та вишуканістю.

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Вбрання молодят на весіллі вас точно здивують. Світлини опублікувало видання Good House. Ви хотіли б на власні очі побачити такі весілля?

17 старовинних весільних фото минулого століття: 

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Фото дня Стосунки
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