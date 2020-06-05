Опубліковані нещодавно кадри з затримання Джорджа Флойда показують, що помираючи, він кликав свою маму. Тому матері з різних країн світу вийшли на протести, аби висловити підтримку та побороти расизм.

Як пише видання Motherly, перед смертю Джордж Флойд кликав маму. Тобто у глибині душі він вважав, що якимось чином мати може допомогти йому. Адже в тяжких ситуація всі вірять, що мама завжди прийде на допомогу.

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Але матір Флойда не могла прийти, адже вона померла два роки тому. Тож, коли жінки по всьому світі дізналися про це, вони вирішили вийти на акцію протесту. За словами активісток, все, чого хоче кожна мати – це зробити хоч щось, коли їх кличуть власні діти.

"Я тут, любий мій", – мати Джорджа Флойда не могла цього сказати, але ми можемо. Ми не змогли вчасно допомогти містеру Флойду, але сподіваємося, що зможемо вчасно допомогти комусь іншому", – додають жінки.

"Всі мами зібралися тут після того, як Джордж Флойд кликав свою маму", – написала матір 9-річного хлопчика Рейчел Коста.



За словами активісток, темношкірі матері щодня живуть у страху, з яким не стикаються інші матері.

Темношкірі матері відправляють своїх дітей у світ і не мають уявлення, чи повернуться вони. Жодна мати не повинна відчувати цього … Матері повинні бути солідарними, помітивши расизм,

– додають мами.

Тож вони вийшли на протест, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Активісти наголошують, що якщо представники влади мовчатимуть, то це означає, що вони теж є співучасниками злочинів щодо расизму.



Протести матерів у США / Фото lethbridgeherald

"Ми тут, щоб жодна мати на цій землі не жила в страху, що її дитина одного дня буде піддаватися расизму чи несправедливості ​​системи", – додала Рейчел.

Що відомо про вбивство Джорджа Флойда?Темношкірий чоловік Джордж Флойд помер минулого тижня через жорстокі дії поліції. Так, правоохоронці Міннеаполісу затримали Джорджа, коли він хотів розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Один із копів застосував задушливий прийом: він стояв коліном на шиї Джорджа від 6 до 8 хвилин. На прохання чоловіка відпустити, бо він не може дихати, працівники поліції не звертали уваги. Вони припинили знущання лише тоді, як Флойд затих, проте було пізно і він невдовзі помер.



Після цього у США розпочалися масові протести. Згодом протести вийшли далеко за межі країни, тепер мітингують і в Лондоні, Амстердамі, Парижі та інших країнах.