Через карантин чоловік спостерігав за пологами дружини через відеодзвінок у Zoom: фото

Через загрозу поширення коронавірусу американка Стефані Гандельман змушена була народжувати дитину у лікарні наодинці. Чоловік Марті підтримував її через відеодзвінок у Zoom.

Вперше тато зміг побачити особисто свого сина Джейка лише через два тижні, коли дружина повернулася з лікарні, пише The Sun.

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Пара довго чекала моменту народження малюка, переживши чотири спроби штучного запліднення та три викидні. Тому нервово переживала період карантину через пандемію COVID-19.

Стефані розпочала карантин за два тижні до встановленої дати пологів, повністю ізолювавшись від рідних.



Стефані з сином після пологів / Фото The Sun

За чотири дні до пологів подружжя отримало електронний лист від свого лікаря, в якому пояснювалося, що чоловікові заборонено бути присутнім на пологах чи бачитися з дружиною після народження дитини два тижні.

Щоб моя дитина була в безпеці – це все, про що я могла думати весь цей час. Звичайно, мене засмутило, що чоловік не було на пологах, але це не кінець світу,

– сказала жінка.

Стефані почала народжувати 27 березня, а Марті спостерігав за пологами з екрана ноутбука. І хоч були певні складнощі, дитина народилася здоровою. Потримати сина на руках тато зміг лише через два тижні, коли приїхав забрати їх додому.



Марті побачив сина лише через два тижні / Фото The Sun

"Нас вдома зараз лише троє, і ми ще не мали відвідувачів через коронавірус" – розповів Марті. Тому поки пара не змогла познайомити сина з дідусем та бабусею.