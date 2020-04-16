Через карантин жінка не бачила свого сина майже два місяці: емоційне відео зустрічі

Журналістка Дженіс Фрейен була змушена 49 днів провести у розлуці зі своїм шестирічним сином через карантин. Вони отримали багато стресу за цей час, але їх зворушливе возз'єднання, яке зафіксовано на відео, змушує людей посміхатися чи навіть плакати від емоцій.

Канадська кореспондентка каналу NBS Дженіс Маккі Фрейер, яка живе у Пекіні, тижнями їздила по країнах, у яких вирує епідемія коронавірусу, а повернувшись додому, провела у самоізоляції необхідні 14 днів. І весь цей час вона не бачилася зі своєю дитиною.

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Коли вона нарешті змогла повернутися додому, її чоловікові та синові довелося чекати ще 14 днів, щоб уникнути ризику заразитися COVID-2019, яким теоретично могла заразитися жінки.

І нарешті коли ці два тижні минули, Дженіс нарешті змогла побачитися з сином. Відео їх зустрічі зафіксував батько дитини, а мама пізніше поділилася ним у твіттері. На кадрах помітно, як хлопчик аж підскакує від нетерпіння, стоячи біля воріт, і кличе матір.

"Мамо, матусю, швидше", – каже він. Щойно жінка виходить за ворота, хлопчик кидається до неї в обійми і не відпускає до самого кінця ролика.

Дивіться зворушливе відео, як мама зустрічається з сином після довгої розлуки:

With work travel, restrictions and quarantine in #China, our family was apart for 49 days. And yes, every one of them was hard — the worry, the decisions, the failed plans, isolation. Our little guy has been brave and resilient... and this was easily the best. hug. ever. @NBCNews pic.twitter.com/UhxqYvFSl7 — Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) April 1, 2020

"Через робочі подорожі, обмеження і карантин у Китаї наша родина була розлучена протягом 49 днів. Так, усім було важко — переживання, рішення, руйнування планів, ізоляція. Наш маленький хлопець тримався хоробро і мужньо. І це точно були найкращі обійми у житті", – написала журналістка під відео.