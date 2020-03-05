Чесна поразка чи фальшива перемога: чи варто піддаватися дитині в іграх

Психологи стверджують, що не варто дозволяти дитині "перемогти" під час гри чи конфлікту. Адже це може принести для малечі більше шкоди, ніж користі. До того ж, батьки повинні готувати своє чадо до дорослого життя.

Будь-то звичайна карткова гра чи серйозна розмова, не потрібно піддаватися дитині, якщо вона не виграла справедливо, пише Mirror.

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Бо такі маленькі "перемоги" (коли ви піддалися), хоч і здаються нешкідливими, насправді можуть створити згубний прецедент, і не тільки для вашої дитини, алей для ваших стосунків із нею.

"Дитині потрібно бачити маму чи тата як того, хто контролює ситуацію і пам’ятайте, що дитина знає, коли вона не отримала законних перемог", – каже психологиня Лін Фрай. Так, нехай часом діти перемагають, але будьте обережні. Адже від таких "перемог" може бути накопичувальний ефект, коли малеча вирішить, що вона є головною у грі чи конфлікті.



Дитина може вважати себе головною / Фото Unsplash

До того ж, діти не відчуватимуть гордості, якщо знають, що виграли у сфальсифікованій грі. "Якщо дитина завжди "перемагає", вона ніколи не навчиться справлятися з негараздами", – додала психологиня.

Дорослі завжди хвилюються, чи зможе дитина впоратися з поразкою, тому батьки мають навчити малюків стратегії подолання програшу.

Як допомогти дитині перемогти та програти

Вибирайте розумно

Коли малеча у ранньому віці, вибирайте ігри, у яких вони насправді матимуть шанс виграти. "Настільні ігри дуже хороші для розвитку малюків. Тому виберіть коротку "випадкову" гру, яку вони можуть виграти самі", – сказала психологиня.

Нехай вони виграють лише перші два раунди

Діти нудьгують і втрачають інтерес, якщо вони програють у своїх перших кількох спробах. Тому дозвольте їм пару виграшів, а тоді переконайтеся, що ви переможете їх, але чесно. Те, як вони поводяться з перемогою чи поразкою, важливо так само, як і сама перемога.



Дозволяйте дитині інколи вигравати / Фото Nachild

Будьте хорошим прикладом для наслідування

Якщо ви програєте, скажіть дитині: "Ах, шкода, мені доведеться спробувати ще раз і наступного разу грати краще". Нехай вони бачать, що ти засмутився, але це ще не кінець світу.

Модельні стратегії подолання поразки

Подивіться з дітьми якусь спортивну гру щоб вони побачили, що хтось виграє, а хтось прогорає. Поспостерігайте разом за емоціями тих гравців, які зазнали поразки. Також ви можете пройти якусь рольову гру і побачити, як вони будуть поводити себе, коли виграють чи програють.