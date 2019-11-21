Чи багато батьків перевіряють ґаджети своїх дітей: результати опитування

Згідно з дослідженнями, понад половина батьків підтверджують, що їхні діти активно користуються інтернетом, проте лише 25% моніторять та фільтрують інформацію та додатки на пристроях дітей.

Про це розповів уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба на брифінгу "Як захистити дитину від сексуального насильства".

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"Лише один із чотирьох батьків використовує якісь засоби, решта або свідомо їх не використовують, або взагалі не знають, що такі засоби існують, а 42% батьків не вміють цього робити", – розповів Кулеба.

Результати опитування:

25% використовують сервіси моніторингу та фільтрації на пристроях дітей.

23% батьків визнали, що їхні діти мали проблеми з користуванням інтернет-мережею.

"70% із них розраховують на захист батьків у разі виникнення такої проблеми", – сказав Кулеба.



Діти проводять до шести годин в інтернеті

За його словами, 30% дітей погоджувалися зустрітися з незнайомцями у реальному житті після спілкування в інтернеті.

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Скільки дітей користуються інтернетом:

За опитуванням, 35% дітей використовують інтернет заради соціальних мереж. Окрім того, майже 80% дітей перебувають в інтернеті від години до шести годин, 30% – від трьох до шести годин.

*Для дослідження опитали понад 5 тисяч дітей і 5,5 тисяч батьків.

Скільки часу можна проводити дітям за ґаджетами? Вчені зазначають, що підрахувати "безпечний вік" чи "безпечний час" за ґаджетами не просто. Зокрема, вони кажуть, що до трьох років дітям не слід взагалі бавитися зі смартфонами, планшетами та іншими популярними ґаджетами. Інакше, вже в дитячому садку, дитина буде мати викривлене сприйняття реальності та сильну прив’язку до віртуально світу.