Чи безпечно дітям використовувати соцмережу TikTok: відповідь експертів

Інтернет є одночасно веселою і винахідливою річчю та дуже страшною "темною дірою", наповненою зайвого інформацією. Сучасні діти починають користуватися інтернетом з молодшого віку, ніж ми могли б думати. Так, нещодавно весь світ захопила соцмережі TikTok, проте, чи безпечно це для дітей, – читайте у нашому матеріалі.

Що таке TikTok

Це додаток для обміну відео, який охопив інтернет та привернув увагу дітей та підлітків скрізь. У TikTok публікуються короткі ролики з накладенням музики. Там максимально важливо вкластися в 1 хвилину (але частіше в 15 секунд), зокрема потрапляючи ритм і слова вирізки з пісні.

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Користувачі можуть слідувати один за одним, "вподобати" вміст один одного та коментувати відео, на яке вони натрапляють.

Чи безпечний цей додаток для дітей

Експерт із цифрових сімейних питань Тереза Десюйо розповіла виданню Popsugar, що можна зробити для того, аби діти безпечно використовували цей сервіс, що викликає звикання.

Зазначимо, що при правильному використанні TikTok може бути чудовий натхненним для творців і глядачів. Проте, на жаль, часто у коментарях допису можна побачити знущання. За словами експертки, TikTok також став ще однією платформою, де "хижаки вміють спілкуватися з підлітками та маленькими дітьми".

Чим TikTok загрожує дитині

Як і на будь-якій платформі соціальних медіа, якщо не будуть вжиті заходи безпеки, вашій дитині може загрожувати викриття її особистої інформації та спілкування з незнайомими людьми.



Слідкуйте, що дитина викладає в соцмережі / Фото poisk

"Хоча ці додатки пропонують дітям розваги та творчі місця, вони можуть викликати звикання. Кожен кліп триває 15 секунд. Можна побачити, що діти від 4 до 16 років користуються TikTok в середньому 60 хвилин на день – це 240 відеокліпів за одну годину", – сказала Тереза.

Чи варто дозволяти малечі користуватися TikTok

Це залежить від кількох факторів. Зазначимо, що TikTok має мінімальну вікову вимогу: користувачі повинні мати щонайменше 13 років, щоб користуватися програмою, а підліток від 13-18 років потребує дозволу батьків.

Тож, перша порада від екпертки для батьків – знати про ці мінімальні вікові вимоги та чому вони встановлені, адже діти можуть знайти спосіб увійти.

Окрім того, якщо дитина хоче чи має сторінку у TikTok, важливо з нею відверто поговорити. "Вирішуючи, чи варто дитині створити обліковий запис, поговоріть з ними про важливість того, що вони розміщують в інтернеті, і хто може їх переглядати. Діти повинні повністю розуміти про свою репутацію на довгі роки», – відповіла експертка.

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Також батьки повинні розглянути можливість впровадження декількох рекомендацій, особливо якщо мова йде про налаштування конфіденційності, які можуть захистити вашу дитину від потенційних ризиків.

Для дітей молодшого віку переконайтеся, що акаунт встановлено як приватний. TikTok автоматично робить профіль користувача загальнодоступним, де кожен може переглядати профіль вашої дитини та вміст, яким вони діляться. Тож для дітей і підлітків використовуйте налаштування "лише для друзів", щоб незнайомі люди не могли надсилати коментарі або прямі повідомлення вашій дитині.



Поговоріть з дитино, що заборонено робити в TikTok / Фото adindex

Чітко окресліть дитині декілька речей

Які параметри конфіденційності будуть розміщені у їхніх профілях.

Що діти можуть приєднуватися до нових платформ соцмереж лише з дозволу батьків.

Що вони не можуть ділитися особистою інформацією в інтернеті.

Спілкуватися з невідповідним або образливим вмістом заборонено.