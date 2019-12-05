Чому дитина не слухається та чи можна її карати

Якщо ви маєте власних дітей, то точно знаєте, що вони не завжди роблять те, що вам би хотілося. Малеча може бути неслухняною, проявляти свій характер, різні емоції, бути різкою у своїх висловлюваннях або навпаки, закриватися в своєму світі та нічого не робити.

На жаль, у таких ситуаціях дорослі часто застосовують покарання. На їх думку, так вони показують дитині, яка модель поведінки недопустима, а завдяки фізичній силі розбишака назавжди запам'ятає, що так робити не можна.

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Чи працюють такі покарання та чи можна розглядати фізичну кару, як спосіб виховання – у коментарях 24 каналу розповіла директорка з розвитку "Мірошколи" Олена Снігур.

Чому дитина не слухається та вередує?

Не знає, як правильно

До прикладу, дитина хоче погратися іграшкою свого друга. Підходить та забирає іграшку, чим викликає супротив товариша, навіть може зав'язатися бійка. Тоді дитину починають сварити та навіть можуть "дати стусана". Натомість саме чадо нічого не зрозуміло, бо дитя просто хотіло погратися іграшкою.



Часто дитина відбирає іграшки, бо не вміє попросити/ Фото з журналу "103"

В такій ситуації дітям потрібно пояснити, що для того, аби погратися іграшкою, необхідно спитати дозволу. Наприклад, навчіть дитину фрази: "Друже, дозволь, будь ласка, трошки погратись твоєю іграшкою". Так малеча знатиме правильну модель поведінки та надалі використовуватиме вірний підхід, не нариваючись на непорозуміння.

Намагається звернути на себе увагу

Буває, що діти роблять щось погане навмисно. Наприклад, псують речі чи погано поводяться. Це перший дзвіночок, що щось не так. Зауважимо, що так дитина всіма силами намагається звернути на себе увагу. В такому випадку дорослій людині, що знаходиться поруч (батьки, вчителі), потрібно просто приділити час цій дитині.



Діти можуть вередувати через брак уваги/ Фото Womo

З нею можна поговорити абсолютно про різні речі, що стосуються життя: школа, друзі, розваги та хобі. Коли діти розуміють, що вони комусь цікаві, що з ними хочуть говорити та проводити час, вони дуже швидко розкриваються. Завдяки щирій розмові між дорослим та дитиною вибудовується місток прив'язаності. Тому дитина більше не захоче робити погані речі, аби привернути увагу.

Дитина думає, що її ніхто не розуміє та не любить

Діти інколи можуть чути від батьків чи вчителів, що вони щось робить не так: голосно кричать, погано вчаться, не поважають дорослих, ображають однолітків тощо. Звичайно, чере це дитина починає вірити в це та в неї опускаються руки робити щось інше. Він думає, що в нього ніхто не вірить та його ніхто не любить.

Чому це відбувається? Люди думають, що якщо вказати на помилки, то дитина виправиться та не буде їх допускати. Але насправді це дуже демотивує. Для виправлення ситуації потрібно робити все навпаки: варто підкреслювати те, що добре виходить, не звертаючи багато уваги на помилки. Так дитина бачитиме в чому її сильні сторони, що вона зробила добре.

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Цей принцип також називається "ловити дітей на хорошому", тобто давати позитивне підкріплення правильным діям. Допоміг донести сумки? – "Дякую, ти мій помічник", "Який ти молодець". Не бійтеся перехвалити дітей, пояснюєте чому вони молодці. Це один із найдієвіших способів коригування неправильної поведінки

Збіг обставин

Звичайно, не варто забувати і про те, що дитина мож зробити щось погане зовсім випадково: порвати куртку чи розбити чашку. З ким не буває? Дорослим треба проявляти терплячість та розуміння. Адже малеча й так може засмутитися через псування майна.



Якщо дитина випадково розбила вазу, не сваріть її/ Фото "Вартова башта"

Тому ви можете посумувати разом з цього приводу, підтримати дитину та допомогти все прибрати. Діти дуже чуйно відчувають емоції своїх батьків та значимих дорослих. Вони не хочуть вас засмучувати, а тим паче, якщо щось сталося випадково.

Отже, батьки мають розуміти, що мета будь-яких виховних бесід – це виявити причину негативної поведінки, дати дитині розуміння того, що щось було зроблено не так, та пояснити, як в майбутньому діяти інакше.