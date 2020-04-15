Чи можна одружитися онлайн під час карантину в Україні та як подати заяву

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що в Україні зареєструвати шлюб онлайн наразі неможливо. Всі охочі одружитись мають дочекатися завершення карантину.

Адже реєструвати шлюб можна лише особисто і у відповідній установі, сказав він в ефірі телеканалу 1+1.

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"Зареєструвати шлюб онлайн неможливо і це не тому, що ми недопрацювали, адже навіть теоритично жодна країна Заходу це не зробила. Треба приходити особисто, бо це вкрай важливо, щоб потім не виникло суперечок, було одруження чи ні", – відповів він.

За його словами, ця послуга найближчими роками не буде переведена в онлайн-режим.

Проте, як додав міністр юстиції, заяву на реєстрацію шлюбу можна спокійно подавати онлайн. Лише за 2020 рік цією послугою скористалися понад 900 пар в Україні.

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На питання, чому б не проводити церемонію одруження онлайн, Денис Малюська пояснив, що потрібно буде все одно прийти і підтвердити, що ви згодні. "Так, працівник РАЦСу переконається, що у вас на це є вільна згода і вас ніхто не примушує", – додав міністр.

Як подати заяву на одруження під час карантину

Заяву на реєстрацію шлюбу (та розлучення) можна подати через веб-портал РАЦСів. Для цього необхідно авторизуватись і вибрати необхідну послугу, місце і дату реєстрації.

До заяви потрібно додати квитанцію про оплату або документ, який звільняє від відплати, і, за необхідності, документ, що підтверджує право на скорочення строку реєстрації шлюбу (наприклад, довідка про вагітність тощо).