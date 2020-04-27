Чи можна знайти кохання в інтернеті: пояснення експертів та результати досліджень

Інтернет став великою платформою, де можна знайти все. Багато стосунків зараз розвиваються за допомогою інтернету: сайти знайомств, листування та навіть онлайн-побачення в період карантину. Але чи можна насправді знайти щастя в інтернеті?

Чому люди знайомляться в інтернеті? "Основна причина, чому люди вирушають фліртувати в віртуальний світ, – бажання врятуватися від самотності", – каже сексолог Мірей Боніербаль виданню Love is you.

Важливо! Як закоханим зберегти стосунки на відстані під час карантину: поради психологині

"Раніше люди знайомилися один з одним, зазвичай, на роботі, але протягом останнього десятиліття на це стали дивитися з осудом. Тому інтернет прийняв естафету у службових романів", – каже він. А сексолог Гонзага де Ларок стверджує, що інтернет дозволяє одиноким людям не піддаватися тиску суспільства.

Психологи вважають, що у будь-яких відносинах люди шукають задоволення своїх потреб. І якщо вони не можуть отримати це в реальному житті, то шукають задоволення в віртуальному світі.

Пари, які познайомилися через інтернет, мають міцніший зв'язок

Цікаво, що знайомства в інтернеті сприяють встановленню довгострокових відносин не менше, ніж зустріч в офлайні. Це підтвердило онлайн-опитування британського психолога Джеффрі Гевіна.



Знайомство через інтернет / Фото Timeout

А дослідження британських вчених показують, що до міцнішого зв'язку і здорового шлюбу ведуть саме знайомства через інтернет. Вчені проаналізували зв'язки в 10 тисячах рандомно сформованих спільнот та встановили, що у пар, які познайомилися в мережі, краща сумісність за характером, ніж у пар, які зустрілися в реалі.

Експерти припускають, що такі результати пов'язані з тим, що люди, які реєструються на сайтах знайомств, більш зацікавлені в побудові щасливих стосунків, ніж пари, чия зустріч відбулася випадково.

Можливість бути почутими

"У реальності ми рідко ділимося нашими глибинними бажаннями. У листуванні ми більш відкриті, легше зізнаємося, наприклад, в сексуальних фантазіях. В інтернеті у нас більше шансів бути вислуханим — ніхто не кине слухавку і не закриє перед носом двері", – кажуть психологи.

До того ж, знайомитися можна не тільки на спеціалізованих сайтах і в соціальних мережах. Молодь віддає перевагу чатам в іграх та тематичним форумам: так, в них вже зрозуміле коло інтересів і є спільні теми для розмови.

Цікаво! Кохання на карантині: поради, як правильно знайомитися в інтернеті

"Перехід на більш близький рівень спілкування відбувається швидше й інтенсивніше. Тобто грайливий комплімент, несподіване повідомлення тощо може перетворитися в натяки. Зростає романтична впевненість в тому, що "мене хтось десь чекає", – відповів Гонзага де Ларок.

А за словами гештальт-терапевта Марини Ялової, з віртуальним персонажем і своїми уявленнями про нього простіше будувати відносини, ніж з живим чоловіком або жінкою. Але краще віддавати собі звіт, що ви спілкуєтеся з вигадкою про іншу людину. Це так звані відносини двох фейків.

Недоліки інтернет-знайомств

Але експерти додають, що люди не бачать в екрані комп’ютера співрозмовника цілком, не помічають його ходи, не знають, сидить він зараз в брюках від Galliano або в розтягнутих треніках.

"Мікрожести, міміка, одяг, поза, ледь вловимі сигнали якраз і створюють той враження перших секунд, коли ми розуміємо: наша людина. Не кажучи вже про запахи, які грають величезну роль в пізнанні "свій-чужий", – переконана Марина Ялова.