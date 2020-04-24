Чи потрібно закоханим звертати увагу на різницю у віці та як це впливає на стосунки

Люди завжди намагаються знайти ідеального партнера, з яким розділять своє життя. Проте, коли вони знаходять другу половинку, з якою різниця у віці становить 10 чи навіть 20 років, вони починають задумуватися, чи зможуть створити міцні відносини.

Адже, згідно зі статистикою, чим більший віковий розрив у парі, тим більше проблем на них очікує, зокрема можливі і розлучення, пише видання Allwomenstalk. Але пам’ятайте, що навіть в таких речах можуть бути вийнятки.

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Дослідження показують, що пари, які мають різницю у віці 1 рік, є найміцнішими. Відсоток розлучень в таких парах склав всього 3%. Ті, у кого різниця 5 років, мають більше шансів на розлучення – до 18%.

У кого різниця у 10 років – показник кількості розлучень досягає 39%, різниця у 20 років – ймовірність розлучення складає цілих 95%.

Яке значення для відносин має різниця у віці партнерів

Звичайно, у всіх стосунках є проблеми, але коли між закоханими 8 або 10 років різниці, то їх задоволеність у відносинах починає швидко знижуватися. Адже невідповідність ритму життя партнерів може призвести до великих конфліктів у парі.

Наприклад, вік, здається, не має значення, коли одному партнерові 25, а іншому – 40, але це стане все більш помітним, коли їм згодом стане 45 і 60 років відповідно, адже такі люди перебувають в різних життєвих стадіях. До того ж, все може ускладнитися, якщо ви не розумієте один одного соціально.



Пара з 25-річною різницею у віці – Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / Фото Medium

Якщо у вас велика різниця у віці, то вам варто очікувати упередженого ставлення суспільства та зауважень, навіть від незнайомих людей. Люди можуть вигадувати різні речі, пліткувати про вас тощо.

А знайомство з сім'єю може бути ще однією перешкодою для пари, адже члени вашої родини можуть не підтримувати вас у цьому, або намагатися розірвати ваші стосунки.

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Яка різниця у віці між партнерами є допустима

У стосунках непомітний 5-річний розрив у віці, адже між такими людьми існує багато спільних речей на всіх етапах життя. Десять років – це вже трохи складніше для стосунків. Але пам’ятайте, що любов може переважати і вік не стане перешкодою.

Цікаво! Дослідження показують, що в будь-якому віці жінки віддають перевагу чоловікам, близьким їм за віком, тоді як для чоловіків ідеальний вік для жінок залишається близько 22-25 років.