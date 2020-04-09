Чи повинні діти носити маски під час пандемії COVID-19

За постановою уряду, в Україні усі люди мають носити маски в громадських місця, щоб зменшити можливість передачі захворювання COVID-19. Навіть здорові люди, які і діти, повинні носити їх, коли вони знаходяться на вулиці. Проте, чи безпечно це для дітей?

Адже фахівці наголошують, що маски для малюків до двох років можуть принести більше шкоди, ніж користі, пише видання Motherly.

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Згідно з даними Центру контролю за хворобами (CDC) діти до 2 років не повинні носити маски, оскільки вони можуть збільшити ризик удушення.

"Тканинні покриття для обличчя не слід носити дітям молодшого віку, які не досягли 2 років, людям, які мають проблеми з диханням і тим, хто не може зняти маску без допомоги іншого", – йдеться на веб-сайті CDC.



Маски повинні носити діти, старші двох років / Фото Popsugar

До того ж, дитині двох-трьох років важко пояснити, що не варто смикати маску і малюк намагатиметься її зірвати та торкатиметься до обличчя брудними руками.

Чи потрібно дитині надягати маску, щоб вийти на вулицю?

Це залежить від того, ваша дитина старшого віку чи ще маленька. І якщо ви гуляєте на задньому дворі свого будинку, то маску можна не одягати. Але якщо ви ведете дитину в громадське місце або продуктовий магазин, то маску варто одягнути.

Уряд заявив, що люди повинні носити маски, коли вони перебувають у громадському місці, і це не для того, щоб уникнути зараження COVID-19, а щоб не заразити інших людей. Тобто тканинна маска не призначена для захисту людини, але вона може запобігти поширенню вірусу іншим людям.

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Зазначимо, що діти не так часто можуть заразитися коронавірусом, але вони несвідомо можуть бути носіями вірусу. Найкращий спосіб захистити своїх дітей та наших громадян – це тримати дітей вдома, а якщо ви повинні взяти дитину на вулицю, то одягайте їй маску.

Як зменшити ризик захворювання дитини на вулиці

Обмежте зайвий контакт з громадськістю.

Якщо ви носите дитину на руках, то тримайте її обличчям до себе.

Якщо ваша дитина знаходиться в колясці, накрийте її прозорим покриттям від дощу або легкою ковдрою, під якою вони зможуть комфортно дихати.

Повернувшись додому, вимийте руки, перш ніж виймати дитину з візочка або коляски.

Мийте пустушки дитини, дезінфікуйте ручки коляски та періть речі якомога частіше.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу