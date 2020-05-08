Чи є майбутнє у ваших відносин: п'ять головних чинників сумісності пари

Знаменита фраза, що кохання живе три роки, дуже сумнівна і не завжди правдива, адже на відносини завжди впливає безліч факторів. Одним з таких є сумісність партнерів. Тому психологи радять звертати увагу на п'ять важливих моментів у стосунках, щоб зрозуміти, що ви підходите один одному.

Кожна людина хоче вірити, що її друга половинка і є та сама споріднена душа, з якою можливе романтичне кохання, емоційна близькість і єдність на довгі роки, але це не завжди так, пише видання Сегодня. Тому на деякі фактори варто звертати увагу ще до весілля.

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П'ять головних чинників сумісності пари

Наявність інтелекту

Крім зовнішності і інших поверхневих факторів, важливо розуміти, чи цікаво вам з вашим партнером, чи є про що поговорити та чи вміє він підтримати бесіду. Адже шлюб – не триває лише рік, тому впевніться, що це точно ваша людина і ви хочете з нею прожити все життя.

Міцні відносини можуть існувати тоді, коли обидва партнери одночасно розвиваються, а не виступають "гальмом" для іншого.

Поведінка в суспільстві

Вихованість і хороші манери важливі завжди і всюди. Коли зі своєю парою комфортно виходити в люди – це грає вам тільки на руку і робить вас ще більш гарною парою.



Люди завжди помічають щасливі пари / Фото Freepik

Темперамент

Також потрібно враховувати, чи не різні ви люди, адже буває, що хтось з партнерів любить активний відпочинок, а інший – хоче всю відпустку пролежати на пляжі, або один любить галасливу компанію, а партнер – посидіти вдома з фільмом.

Тут важливий темперамент ваш і вашого партнера, інакше будуть виникати постійні конфлікти інтересів, які ні до чого доброго не приведуть.

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Стосунки з сім’єю

Кожен з вас ріс в сім'ях з різним укладом життя, традиціями, поняттями і манерами. Тому найчастіше таку ж модель поведінки вони намагаються принести і в свої відносини. Тут важливо звернути увагу на те, як ваш партнер ставиться до своїх рідних і близьких.

Загальні цілі

Якщо ви хочете одного і того ж, тоді і досягти цього буде простіше. В іншому випадку ви будете тягти канат в різні боки, не отримуючи того, чого хочете. Пам'ятайте, що різниця в прагненні і розвитку руйнує стосунки.