Чи зможе ваша дитина досягти успіху в житті: зефірний тест

Чому одні діти виростають і процвітають, а інші терплять невдачу і є менш щасливим? Часом люди вважають, що успіх приходить до тих, хто отримує найкращі оцінки в школі, проте наукові дослідження свідчать, що певні якості характеру набагато більш важливі для становлення успішної особистості, ніж високі показники IQ та відмінні оцінки.

Вчені знайшли головний фактор, який впливає на успішність, – це здатність відкладати задоволення, пише видання Yourtango.

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Це відкриття зробили спеціалісти Стенфордського університету вже багато років тому. Тоді дітям 4-6 років давали зефір і казали, що вони його можуть з’їсти, але якщо утримаються і зачекають, то отримають за своє терпіння ще одну зефірку.

Звісно, більшість малюків не боролися зі спокусою. Але ті, хто зумів почекати, як з’ясували дослідники згодом, стали більш успішними підлітками, а в дорослому житті зробили кращу кар’єру та досягли кращого матеріального становища, ніж решта.

Як проходило дослідження? Дослідник Уолтер Мішел проводив кожну дитину до маленької кімнати, садив її за стіл та пропонував зефір. Експериментатор оголошував, що зараз вийде з кімнати і дитина зможе з’їсти зефір, коли він повернеться.



Дитина хоче зефір / Фото Rivne1

А потім дитині пропонувався вибір: якщо вона дуже захоче з’їсти зефір, то потрібно лише тільки подзвонити в дзвіночок (який стояв на столі) – експериментатор одразу повернеться і дитина отримає ласощі. Але якщо дитина дочекається, поки експериментатор повернеться сам, то вона отримає дві порції зефіру.

Чому цей експеримент не завжди спрацьовує?

Не все так просто. Адже звичка відкладати задоволення може перерости в синдром відкладеного життя, який несе із собою розчарування будь-якими здобутками.

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Окрім того, американська дослідниця Селеста Кідд з Рочестерського університету дещо змінила зефірний тест і довела: попередники не врахували фактор довіри до дорослих. Значно менше дітей очікуватимуть на другу порцію солодощів, якщо не впевнені, що отримають її.

Контролювати себе може більшість дітей, але якщо в них немає довіри до світу, немає й мотивації. Тож, успішність починається з надійних і люблячих дорослих поруч.