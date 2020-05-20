Чілдрен Кінофест-2020: оголосили 10 дітей-фіналістів, які зняли найкращі фільми – відео

Популярний кінофестиваль для дітей та підлітків “Чілдрен Кінофест” цього року вперше відбудеться онлайн – з 29 травня по 7 червня. На події покажуть фільми, які створили діти, а глядачі проголосують за найкращий з-поміж всіх. Отож, 10 фіналістів вже обрали. Хто вони та які фільми зробили – дивіться нижче.

Переглянути конкурсні роботи і проголосувати за одну кінокартину можна на сайті фестивалю.

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Це вже четвертий конкурс дитячих фільмів, який зібрав понад 220 заявок з усієї України. З них було відібрано по 5 фіналістів у двох категоріях – від 7 до 10 років і від 11 до 14 років. Так, за кількістю фіналістів лідирують режисерки-дівчата (7 робіт), а половина фільмів представлені в різних стилях анімації.

Які теми дитячих фільмів? Серед тем, яким обрали для своїх фільмів юні режисери – булінг, екологічна свідомість та пандемія коронавірусу.

Вже 7 червня на онлайн-церемонії закриття фестивалю почесне журі назве Найкращий український дитячий фільм, який отримає нагороду у розмірі 20 тисяч гривень, а також лауреатів премій за найкращий фільм у кожній з вікових категорій (5 000 гривень) та призу глядацьких симпатій (10 000 гривень).

10 дітей-фіналістів, які зняли найкращі фільми

1. Казка "Білочка Софія", яку створила 9-річна режисерка Таїна Щегельська з Кам’янця-Подільського. В стрічці розповідається історія про білочку, яка хотіла встигати всюди, а врешті-решт не встигла нікуди.

Дивіться відео про білочку Софійку:

2. Фільм "Блогери" 10-річної режисерки Анастасії Мацегори з Харкова. Це кіно про надлишкове захоплення сучасних підлітків віртуальним життям у соціальних мережах.



Скриншот з фільму "Блогери"/ Фото Освіторія

3. Кіно "Мяяяу^^" 9-річної режисерки Юлії Василюк з Івано-Франківської області. Це фільм про життя очима кота та людини.



Скриншот з фільму "Мяяу" / Фото Освіторія

4. "Історія не4то" 8-річної режисерки Василіси Найдьонової з Харкова. За сюжетом фільму, у далекому космосі серед зірок живе дивна істота — Не4то, яка не мала батьків, свого дому та імені. Тож, у космосі Не4то знаходило дивні місця і нові планети, а на них — друзів. Проте одного разу на одній плантеті з ним почали коїтися чарівні речі: в нього з’явилися руки, ноги, голова і шкіра. Так, на планеті Земля з’явилася людина — від любові до всього навколишнього.

Дивіться фільм "Історія "не4то"



5. Кіно "EXCHANGE" ("Вибір" з англ.) двох режисерок Аврори Гайдоби та Мирослави Скрипки з Києва. Фільм розповідає, що кожен з нас стикався з проблемою вибору. А як бути, якщо доведеться відмовитися від своєї заповітної мрії, до якої ви так довго йшли, заради того, щоб зробити по-справжньому добру справу? Який же вибір зробить героїня мультфільму?



Скриншот з мультфільму "Exchange" / Фото Оствіторія

6. Фільм "Три бажання" 13-річного режисера Михайла Грищенка з Сум. В цьому кіно хлопчик спіймав під час рибалки магічну пляшку, яка може виконати три його бажання. Чим це обернеться для дитини?

Дивіться фільм "Три бажання":



7. Фільм "Марсіанські земляни" 13-річного режисера Антона Стульнікова з Запоріжжя. Стрічка розповідає історію, як земляни та іншопланетяни переплутали одні одних з марсіанами, що призвело до помилкових висновків.

Дивіться фільм "Марсіанські земляни":



8. Фільм "Пандемія" 13-річної режисерки Елеонори Чолак з Білгород-Дністровського. Це актуальний нині фільм про те, як насправді пандемія коронавірусу потрапила на Землю, і реакція країн світу на нову хворобу.

Дивіться фільм "Пандемія":



9. Фільм "День пінгвіна" 12-річної режисерки Олени Пушкарьової з Дніпра. У фільмі показано пінгвіна, який працює вчителем. Цілий день він виховує дітей, ввечері готується до занять і навіть уві сні він разом із вихованцями.



Скриншот з мультфільму "День пінгвіна" / Фото Освіторія



10. Кіно "Сузір’я єдинорога" 14-річної режисерки Влади Березанської з Фастова. У фільму дівчина втікає від сірого сьогодення на околицю міста, виконуючи умови екстремального флешмобу "Зникни на 24 години". З нею знайомиться місцевий хлопець, який розповідає про свою таємницю. Разом вони повертаються в місто, ставши друзями.

Дивіться фільм "Сузір'я єдинорога":