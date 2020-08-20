Подорож з дітьми вимагає особливої підготовки. Щоб сімейна мандрівка принесла задоволення всім членам сім’ї та пройшла без нудьги, заздалегідь подбайте про те, чим зайняти дітей в дорозі. Ігри завжди подобаються всім, тож це чудова альтернатива розважитися в дорозі.

У машині, поїзді, автобусі або літаку завжди можна придумати цікаві розваги. В процесі гри з дітьми, ви самі не помітите, як пройде час у дорозі. Про ігри, якими можна розважити дітей, пише Освіта нова.

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Ігри для дітей під час подорожі

Міста

Здається цю гру знають усі, адже вона досить популярна, а ще відмінно розвиває пам'ять.

Правила: перший гравець називає місто, наступний повинен підібрати назву міста на останню букву попереднього. До прикладу, Львів – Вінниця, Івано-Франківськ – Київ. Ви також можете переключитися на гру "Міста і країни" або "Міста і річки". До речі, грати з атласом в руках теж можна, адже діти знають не так вже й багато географічних назв. А з атласом зручно, пізнавально і корисно!

Вгадай хто/що

Залежно від складності загаданого слова гра може підійти для будь-якого віку.

Правила: ведучий загадує слово – це може бути історичний персонаж, казковий герой, герой мультфільму або кінофільму, один зі знайомих усім людей (член сім'ї, однокласник) або щось неживе – предмет побуту, явище природи. Далі учасники гри задають ведучому запитання, на які той може відповідати тільки "так" або "ні". Виграє той гравець, хто першим вгадав слово.

Хто я?

Це ще одна варіація на тему гри "Вгадай хто/що".

Правила: кожен гравець пише на папірці слово, яке може означати предмет, явище, людину, персонажа казки, фільму або мультика і приклеює папірець на лоб сусіда. Таким чином слово бачать всі учасники гри, крім того, у кого це слово на лобі.

Кожен гравець своєю чергою може задавати оточуючим будь-які питання про себе, відповіддю на які можуть бути тільки "так" або "ні". Переможцем гри стає той, хто першим відкрив "Хто я". Гра продовжується до тих пір, поки всі гравці не відгадають себе.

Крокодил

Це дуже цікава та смішна гра для веселої компанії дітей та дорослих.

Правила: гравці діляться на дві або кілька команд. Ведучий вибирає одного кандидата з команди, якому по секрету повідомляє слово, яке той повинен продемонструвати своїй команді будь-яким способом.

Дозволяється пантоміма, кривляння, стрибки, розмахування руками і будь-які гримаси. Не дозволяється вимовляти і навіть артикулювати без звуку загадане слово, писати, малювати, вимовляти співзвучні слова.

Мішок асоціацій

У цю гру добре грати сім'єю або в колі близьких друзів або родичів.

Правила: кожен гравець пише на листочку слово, з яким у нього пов'язаний якийсь спогад, асоціація або історія. Папірці згортаються і складаються в мішок. Потім кожен гравець витягує папірець і розповідає свою історію, пов'язану з цим словом.

Нісенітниця

Цю гру дуже люблять діти саме за те, що в процесі дійсно виходить справжня нісенітниця і можна посміятися від душі.

Правила: кожен учасник говорить пошепки на вухо сусідові вигадане слово. Дорослий задає кожному будь-яке питання, відповіддю на яке буде те саме вимовлене на вушко слово.

Наприклад:

– Що ти сьогодні їв на вечерю? – Папугу.

– Де ти живеш? – На дереві.

Наступним провідним стає той, чия відповідь виявився найближче до реальності, тобто не нісенітниця.

Антиподи

Чому б не потренуватися на канікулах в підборі синонімів і антонімів до слів?

Правила: ведучий називає слово, гравці повинні назвати по колу антоніми або синоніми. З гри вибуває той, хто не зміг підібрати слово.