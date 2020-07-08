10 веселих ідей для літніх занять з дітьми під час пандемії

Всі діти та батьки з нетерпінням чекають літа, щоб вигадати нові заняття на свіжому повітрі. Проте цього року літо дещо інше через пандемію COVID-19. Але не варто сумувати, ми підготували для вас безліч цікавих заходів, які чудово підійдуть в цей час.

В цьому році, схоже, що літні веселощі для дітей змінилися довгими днями вдома. "Люди називають цей період "Безкінечне літо": школи немає, табори скасовані, канікули були зупинені, а летіти кудись ризиковано", – каже експертка видання Yourtango Шеріл Циглер.

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Але батьки все ще можуть зробити літо незабутнім для своїх дітей.

10 літніх заходів для дітей вдома

Ігри на вулиці

Нехай ваші діти пограються з водяними шлангами, надувними кульками, між деревами тощо. Просто вийдіть на вулиці і дозвольте їм робити все, що вони захочуть. Але дивіться за їх безпекою і соціальною дистанцією. Ви навіть можете налаштувати катання на роликах біля будинку.

Сімейні ігрові ввечері

Вечірні ігри в стилі старої школи дуже сподобаються діткам. Це можуть бути гральні карти, настільні ігри, складання пазлів, показ вистави, хованки тощо.

Сімейні кіносеанси

Створіть список ваших улюблених фільмів дорослішання чи мультиків, які обожнює ваша малеча, і створіть веселі вечори фільмів вдома. Приготуйте цукерки, печиво, попкорн чи фруктикі – все, що любить ваша сім’я, і насолоджуйтеся спільним часом.



Кінотеатр вдома / Фото konkurent

Кемпінг на задньому дворі

Встановіть намет на задньому дворі чи навіть просто в кімнаті. Розпаліть вогнище надворі, якщо це можливо. Потім підсмажте кілька зефіром для дітей та какао – це точно сподобається малечі. Ви також можете розповідати дітям історії про привидів тощо.

Картонна конструкція чи будинок

Використовуйте вже використані товари, які вам не потрібні. До прикладу, картонні коробки і нехай ваші діти створюють фортецю, роботів і та все, що вони придумають. Можете також зробити будиночок з простирадла у вітальні.

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Приготування їжі чи випічки

Спробуйте приготувати разом з дітьми їхні улюблені страви чи солодощі. Їх це може зацікавити. Робіть щось оригінальне та яскраве, це приверне увагу малечі. Або зробіть домашнє морозиво.

Покатайтеся на велосипедах чи роликах

Візьміть велосипеди та влаштуйте вело прогулянку зі своєю дитино. Проїдьтеся по місту чи навіть покатайтеся за його межами, де менше людей та галасу. Дитині це точно сподобається. До того ж, на природі можна влаштувати невеликий пікнік, адже після вело прогулянки всі захочуть перекусити.

Власний сад

Насправді потрібно небагато місця, щоб почати власний сад. Ви можете разом з дітьми зібрати квіти, рослини або розсаду овочі, за якими буде цікаво спостерігати, як вони будуть ростуть. Посадіть все у вазонках на балконі і доручіть дітям щодня їх поливати. Це буде захоплююча частина вашого літа, щоб подивитися, що виросли рослини.



Дитина поливає рослину / Фото Ганок

Вистава або шоу талантів

Для тих батьків, які люблять влаштовувати групові шоу, можна влаштувати виставу з дітьми знайдіть в інтернеті легкий сценарій і дайте всім членам родини ролі, а потім ввечері організуйте виставу. Це також може бути шоу талантів, хто що вміє. Радимо вам записати все на відео, це будуть чудові спогади на майбутнє.

Створіть альбом літа 2020

Створіть книгу пам'яті літа 2020 року з картинками, наклейками, малюнками, листами та спогадами. Також можна зробити фото, які символізують карантин та пандемію 2020 року. До прикладу, сфотографуватися в масках чи на соціальній дистанції.