Чим виховання у 80-90-х роках відрізняється від сучасного: цікаве порівняння

Кожен дорослий згадує час, як вони дорослішали у старі добрі часи. Але виховання дітей – це та річ, яка постійно розвивається. І чим більше ми вчимося, тим кращими батьками стаємо. Хоча і з виховання у 80-90-х роках можна почерпнути багато корисного сучасним дорослим.

Немає правильної відповіді щодо виховання батьків, адже змінюються часи, а з ними змінюються і самі діти. Тож дорослі мають адаптуватися до нових очікувань і технологій, щоб бути тими батьками, яких потребує малеча, передає видання Mabelandmoxie.

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Ми пропонуємо вам кілька тез, які покажуть, наскільки змінилося виховання дітей, та допоможуть зрозуміти, що впливає на малечу краще.

У 80-х та 90-х роках виховання було сімейним центром

Це, мабуть, ключова різниця в тому, як колись діяли батьки, коли ми були дітьми. Раніше дорослі робили вибір, виходячи з того, що найкраще для всієї родини.

Це означало, що вони забирали більше часу для себе, "не переборщували" у фінансовому чи розумовому плані і вірили, що їхні діти можуть орієнтуватися у світі з мінімальним втручанням старших.

Сьогодні сучасні батьки частіше роблять вибір, який їх напружує, але, як вони вважаю, принесе користь для дітей. Так, батьківство змусило нас відкласти турботу про себе, аби витрачати весь час і сили на своїх малюків.

У 80-х та 90-х діти мали багато друзів у дворі

Колись батьки просто хотіли, щоб діти вийшли з дому і пограли з однолітками. Дорослі не спостерігали за своїми дітьми щосекунди, тому малеча часто організовувала так звані банди з району, які весь час проводили на вулиці.

Натомість батьки могли вийти на двір, аби поговорити з сусідом, але і тоді вони не завжди звертали увагу на дітей.

А сьогодні діти постійно в полі зору батьків. Деякі дорослі хочуть завжди спостерігати за своїми дітьми та їхньою безпекою, але не відпускають їх далеко від дому. Та й самі діти вже рідко виходять на вулиці та більше часу проводять в телефонах.

У 80-х та 90-х батьки годували своїх дітей будь-чим

Колись найсмачнішою стравою дітей був хліб, змочений водою, з цукром. Батьки не забороняли дітям їсти цукерки, і дозволяли малюкам харчуватися будь-де: купити щось в магазині чи поїсти в друзів. І справа не в тому, що батьків не хвилювало, чим харчуються їхні діти, вони просто не вважали, що це погано.

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Сьогодні питання харчування мають велике значення. Органічні продукти, вегетаріанські їжа чи страви без глютену – це слова, які батьки ще змалку вчать своїх чад. До того ж, дорослі зважають на вибір малечі і годують її лише тим, що вона хоче.

У 80-х та 90-х роках діти одягалися практично, а не модно

Коли наші батьки купували нам одяг, то вони шукали довговічні та практичні речі. Взуття, як і будь-які речі, повинно було носитися до виросту. Навіть діти на телебаченні та в кіно виглядали як діти. Всі ми були зі скуйовдженим волоссям, розбитими колінами, бо ми весело гралися.

Сьогодні діти одягаються модно. Якщо зараз подивитися на рекламу дитячого одягу, то ви, ймовірно, побачите дітей, які одягнені як дорослі. Так, діти виглядають мило, але такий одяг не призначений для ігор – він створений лише для стилю.

У 80-х та 90-х діти ходили до школи пішки

Виховувати дітей у 80-х та 90-х роках було простіше. Діти відвідували школу у своєму районі. Не було вибору чи статутів закладів, жодних листів очікування та тиску, щоб вибрати уроки, які найкраще підійдуть вашій дитині. В кінці дня не було жодної черги до мікроавтобусів, які чекали на дітей, бо малеча їхала додому на велосипедах, бігала чи ходила пішки зі своїми друзями та сусідами.

Сьогодні батьки обирають школу, яка найкраще підходить для малюка. Наявність вибору надає сім'ям варіанти навчання, беручи до уваги великі гроші, якщо школа приватна. Батьки можуть обрати навіть уроки, які повинні відвідувати їх малюки.

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Окрім того, батьки зіткнулися з тим, що їм доводиться очікувати, писати заяви та чекати, чи зарахують до такого закладу дитину. І, як правило, батьки возять своїх дітей до школи.

У 80-х та 90-х дітям не забороняли телевізори

Колись ніхто не хвилювався, що діти проводили надто багато часу, дивлячись мультики. Батьки вмикали малечі щосуботи мультики, грали у відеоігри тощо.

Сьогодні час, проведений у ґаджетах, – ворог, бо це має поганий вплив на малечу. А батьки рідко дозволяють дітям дивитися мультики чи грати в ігри.