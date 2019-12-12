Чим займалися діти, коли не було ґаджетів: архівні фото

У сучасному світі дітям важко уявити дитинство без смартфонів. Вони просто не розуміють, як тоді розважалися без ґаджетів, без доступу до інтернету чи ігор. Але насправді і той час діти дуже весело проводили свій вільний час.

Нижче представлена цікава добірка історичних чорно-білих фото, на яких зображені яскраві моменти з дитинства дітей без віртуального світу. Цікаво! Ігри з дітьми вдома: 10 захопливих ідей, як весело провести час

Дівчинка грає для свого собаки

Діти грають у "Штовхни арахіс", Лондон, 1938 рік

Дівчинка танцює на вулиці для свого ведмедика, Париж, 1961

Діти малюють крейдою на асфальті, Манчестер, 1966

Тато підняв свого сина, щоб той нагодував жирафа, Лондонський зоопарк

Дівчатка стоять на руках, Лондон, 1956

Двоє дівчаток танцюють на вулиці Нью Йорка, 1940

Хлопчика прищепили до мотузки

Діти з гумовими м'ячами

Діти "ловлять рибку" в каналізації

Діти пускають паперові кораблики

Діти допомагають своєму другові – собаці

Діти зробили собі гойдалку прямо посеред вулиці

Хлопці читають на вулиці комікси, 1952

Дівчатка надають першу допомогу лялці, Лондон, 1940

Діти танцюють на вулиці біля фонтану, Нью Йорк, 1964

Діти граються на вулиці, Нью-Йорк, 1940 Всі фото – boredpanda.com.