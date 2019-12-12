Чим займалися діти, коли не було ґаджетів: архівні фото

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Так розважалися діти без ґаджетів / coma.in.ua/

У сучасному світі дітям важко уявити дитинство без смартфонів. Вони просто не розуміють, як тоді розважалися без ґаджетів, без доступу до інтернету чи ігор. Але насправді і той час діти дуже весело проводили свій вільний час.

Нижче представлена цікава добірка історичних чорно-білих фото, на яких зображені яскраві моменти з дитинства дітей без віртуального світу.

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Дитина з собакою
Дівчинка грає для свого собаки

Ігри дітей без ґаджетів
Діти грають у "Штовхни арахіс", Лондон, 1938 рік

Дівчинка танцює
Дівчинка танцює на вулиці для свого ведмедика, Париж, 1961

Діти малюють на асфальті
Діти малюють крейдою на асфальті, Манчестер, 1966

Дитина в зоопарку
Тато підняв свого сина, щоб той нагодував жирафа, Лондонський зоопарк

Діти стоять на руках
Дівчатка стоять на руках, Лондон, 1956

Діти танцюють
Двоє дівчаток танцюють на вулиці Нью Йорка, 1940

Хлопчик на прищепках
Хлопчика прищепили до мотузки

Діти з гумовими м'ячами
Діти з гумовими м'ячами

Діти біля каналізації
Діти "ловлять рибку" в каналізації

Діти граються паперовими корабликами
Діти пускають паперові кораблики

Діти з собакою
Діти допомагають своєму другові – собаці

Діти на гойдалці
Діти зробили собі гойдалку прямо посеред вулиці

Діти читають комікси
Хлопці читають на вулиці комікси, 1952

Дівчата грають в ляльки
Дівчатка надають першу допомогу лялці, Лондон, 1940

Діти біля фонтану
Діти танцюють на вулиці біля фонтану, Нью Йорк, 1964

Діти граються на вулиці
Діти граються на вулиці, Нью-Йорк, 1940

Всі фото – boredpanda.com.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Сімʼя Батьки і діти Діти і неповнолітні
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