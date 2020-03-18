Чим зайнятись вдома на карантині: поради, як не з'їхати з глузду

Українці вимушено сидять вдома, захищаючись від коронавірусу. Багато працівників переходять на віддалену роботу, інші ж – у вимушеній відпустці. Як не знудитись від національного карантину і не згаяти час – читайте у матеріалі 24 каналу.

Психологи переконані, що карантин важливо сприймати як можливості, а не лише як вимушені обмеження. Утім, тепер можна зробити те, на що давно не знаходили часу. Насамперед варто скласти список справ.

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Окрім цього, можна почитати цікаву літературу, подивитись фільми та серіали, пограти в комп'ютерні ігри або влаштувати генеральне прибирання.

Релакс з сім'єю

Приділити час близьким – теж не зайве. Психологи радять зберігати спокій, адже це впливає на імунітет, який дуже необхідний у період епідемії. Саме час провести більше часу з дітьми.



На час карантину особливу увагу варто приділити дітям / Фото Getty Images

Рухатись, а не депресувати на дивані

Крім цього, можна зайнятись творчістю. Або ж приділити увагу своєму тілу. Звичайно, заняття у залі з обладнанням ефективніші, але фахівці кажуть, що можна тренуватися з пляшками з водою або ж зі стосом книг.

Можна виконувати бігові вправи на місці, стрибки. Це можна реалізувати вдома, адже це у будь-якому разі краще, ніж лежати на дивані й депресувати,

– зазначив професійний тренер Сергій Пуцов.



Тренування вдома / Фото Pinterest

Тренувати мозок

Для тренування мізків існує навчальна платформа Prometeus. Там пропонують понад 100 курсів безкоштовно і на будь-який смак. Віртуально також можна послухати казки й відвідати безліч музеїв світу навіть з друзями по відеоконференції.

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Лікарі також радять бувати на свіжому повітрі, але не у людних місцях. Проте обов'язково часто мити руки та користуватись антисептиком.

Що відомо про карантин в Україні?Попередньо відомо, що він має тривати до 3 квітня 2020 року. На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу.



На цей період обмежили рух громадського транспорту, залізничне і авіаційне сполучення як всередині, так і ззовні країни. Обмеження стосуються й роботи торговельних центрів, спортивних залів, кафе і ресторанів. Вони повинні бути закритими, попри це, можна готувати їжу "на виніс".



Зокрема, заборонили роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більше, ніж 10 людей.



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Які обмеження запроваджені в Україні через коронавірус / інфографіка 24 каналу