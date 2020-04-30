Чим зайнятися підліткам на карантині: цікаві та корисні ідеї

Підліткам зазвичай важко знайти дійсно цікаве заняття, але стереотип, що вони живуть лише в телефонах, часто є перебільшенням. Насправді підлітки глибоко відчувають свої пристрасті та інтереси, тому їх просто потрібно трохи підштовхнути, щоб вони помітили щось цікаве в реальному світі.

Видання Good House опублікувало кілька занять, які зацікавлять підлітків, а також допоможуть позбутися нудьги та добре провести час.

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Окрім розваг, кілька варіантів захоплень зможуть розвинути дитину та чудово підійдуть як навички у резюме.

Створіть дизайн кімнати, про яку давно мріяли

Ви можете зробити його ефектним, або простим та мінімалістичним, як більше до вподоби. Головне – щоб це було те, про що ви давно мріяли. До прикладу, ви навіть можете просто створити затишний куточок на підвіконні чи красиво оздобити балкон.

До того ж, це чудовий спосіб зблизитися з сім'єю. Адже підліткам подобається, коли батьки дослухаються до його прохань та дозволяють йому/їй робити все по-своєму.

Зацікавитися кулінарією

Кожна людина може знайти нове хобі під час карантину. І зробити це доволі легко. Тож, якщо підліткові цікава кулінарія, то він/вона може подивитися кілька цікавих рецептів в книгах чи навіть інтернеті та приготувати щось. І якщо одразу вийде все не так, як мало б, не засмучуйтеся та спробуйте ще. І через деякий час дитина буде радувати всю сім’ю смачними стравами.



Підлітки готують вдома / Фото Fеmina

Створіть відео або фільм

Насправді для того, щоб зняти відео, не потрібно багато обладнання – може допомогт звичайний телефон з камерою та програма для редагування. Підлітки зазвичай дуже творчі та мають багато ідей, тому це можна використати для створення відео.

Якщо ж діти соромляться камери, то вони можуть зняти відеоролик про домашніх тварин чи якісь предмети вдома. До речі, великою популярністю в соцмережах користуються відео з танцювальними руками.

Навчіться шити

Навчившись шити, підліток може отримати багато вигоди, зокрема вони зможуть виготовити власний одяг, сумки та інші аксесуари. Це навіть можна робити на замовлення та продавати одноліткам. І якщо з цього вони не зроблять собі хобі, все ж вони вмітимуть пришити ґудзик або зашити дірку в сорочці, що добре допоможе їм у самостійному житті.

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Організуйте розпродаж старих речей

Якщо у вашому гаражі завалялося безліч непотрібних вам речей, підліток може продати їх під час карантину за допомогою інтернету. Це дуже крута ідея, адже, по-перше, ви зможете звільнити місце в гаражі, а по-друге, підліток зможе заробити трохи грошей.

Влаштуйте караоке вдома

Незалежно від того, чи є у вас вдома мікрофон, ви можете просто увімкнути муедолію та співати знайому вам пісню. До того ж, в інтернеті є сайти з тексами пісень. Тож, влаштуйте один веселий вечір в колі сім’ї, це зблизить підлітка з батьками.



Караоке вдома з сім'єю / Фото hi-news

"Відвідайте" музей чи виставу

На час масових обмежень через пандемію коронавірусу світові культурні заклади закрили свої двері для відвідувачів, але відчинили їх віртуально. Тому тепер, щоб побачити, наприклад, балет "Лебедине озеро" – не обов'язково їхати у Мюнхен. Можна це зробити, не встаючи з ліжка. Тому, якщо підліток цікавиться культурою, – це може стати чудовим проведенням часу.

Які музею та театри можна відвідати онлайн – читайте тут.

Пограйте в настільну гру їхнього рівня

Часто підлітки перестають грати в настільні ігри, коли дорослішають, але є такі ігри, які передбачають активації мозку та навичок критичного мислення. Повірте, це точно їх зацікавить та розвиватиме стратегічному та креативному мисленні. Але не обирайте «дитячі» ігри з типовими ходами, візьміть до уваги розумову гру.