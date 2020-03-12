Чим зайнятися разом з дитиною під час карантину

Вимушені канікули в навчальних закладах запровадили до 3 квітня. Щоб уберегтися від вірусу краще провести цей час вдома з дітьми. Але сидіти вдома, нехай навіть за комп'ютером або книгою – те ще випробування. Ми зібрали кілька ідей для дитячого дозвілля, які врятують невгамовних малюків від нудьги.

То чим же можна зайняти школяра? Дивно, але зі звичайного аркуша після нехитрих маніпуляцій може вийти справжній витвір мистецтва. Все, що вам потрібно це папір, кілька канцелярських інструментів та принтер.

Підготовка

Друкувати доведеться чимало, тому потрібен принтер, який би легко впорався з тривалим кольоровим друком. Для цієї мети найкраще підійдуть продуктивні принтери Canon серії Pixma G, адже вони мають вбудовані чорнильниці з великим запасом фарби, рівень якої дуже зручно відстежувати. Крім того, роздрукувати зображення можна прямо зі смартфона чи планшета.

Разом з дитиною можна зайнятися скрапбукінгом, роздрукувати та зіграти в настільну гру, влаштувати власний міні-театр або зробити іграшки з паперу.

Крім того, виготовлення красивих виробів своїми руками допоможе розвинути просторове мислення, художній смак, відточити моторику рук. Вироби з паперу захоплять не лише дітей, ви можете скласти їм компанію і допомогти або створити щось разом.

Придумувати щось з нуля або тратити час на пошуки в інтернеті не потрібно. На сайті Creative Park вже зібрано безліч ідей для фігур, ігор та інших різноманітних виробів з паперу.

Скрапбукінг

Разом з дитиною можна виготовити альбом для фотографій. Навіть якщо ви робите це вперше – не проблема. Адже на сайті вже є готові комплекти для початківців, які допоможуть вам виготовити свій перший альбом. Все, що потрібно, лише завантажити схему й дотримуватися вказівок.



Хороша ідея – виготовити власноруч альбом зі спільними фотографіями

На Creative Park можна знайти кілька комплектів для альбомів різного розміру та формату. Крім того, є окремий набір різних елементів для створення альбому допоможе проявити дитині власну творчість та фантазію.

Влаштуйте свято

Якщо потрібно відзначити важливий день, все можна прикрасити самостійно. Крім того, разом з малечею це робити значно веселіше.



Можна самотужки прикрасити кімнату для проведення свята

На Creative Park ви знайдете масу різноманітних елементів від запрошень до іменних вивісок та різноманітних прикрас. Все це допоможе відсвяткувати день народження або будь-яке інше свято, зробивши його ще більш особливим.

Об’ємні листівки для привітань

Вільний час можна використати на виготовлення вітальних листівок разом з дитиною. Попереду багато свят та днів народжень, тому разом можна підготуватися до цих дат наперед. Крім того, листівки пропонуємо зробити не звичайні, а об’ємні. Це, звісно, дещо складніше, однак набагато цікавіше.



Вітальні листівки своїми руками завжди чудова ідея

Все, що для цього потрібно – завантажити схему на сайті Creative Park, роздрукувати її, вирізати та скласти за вказівками. На сайті можна знайти листівки різної складності. Потренуватися разом з малечею можна на простіших виробах, а потім вже перейти до складніших кількашарових листівок.

Звірі та фігури з паперу

Вирізати прості фігурки з паперу може бути цікаво та весело для дітей будь-якого віку. Якщо малечу легко зацікавити звичайними малюнками, то для старших школярів потрібно дещо складніше. Тут чудово підійдуть 3D фігури з паперу.



Виготовлення 3D тварин цікаве та розважальне заняття

Вони можуть різного ступеня складності, відтак складання таких виробів займає на довгий час. Завдяки Creative Park можна самостійно зібрати цілий звіринець з котів, собак, кроликів та інших тваринок.

Для найвибагливіших дітей на сайті можна знайти моделі для складання різноманітних драконів та динозаврів. Якщо ж дітям більше до вподоби транспорт чи архітектура – можна завантажити моделі потягів або відомих будівель.

Окрім зазначених варіантів на Creative Park можна знайти масу інших безкоштовних матеріалів для роботи з папером. Виготовлення виробів з паперу своїми руками дозволить весело та цікаво провести час разом з дітьми розвиваючи їхню уяву та творчість.