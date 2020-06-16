Американські дослідники вирішили з’ясувати, чого найбільше не вистачає літнім людям на карантині та як ізоляція впливає на їхні емоції. Виявилося, бо вони почуваються досить самотніми в останні місяці, а тому найбільше хочуть обійняти своїх близьких.

Дослідження провела компанія ComfortKeepers, вони опитали понад 2 тисячі людей, більшість з яких – старше 65 років, передає Studyfinds.

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Так, половина опитаних людей похилого віку кажуть, що вони втратили обійми від близьких та друзів під час пандемії. Тому 57% не можуть дочекатися, коли зможуть це зробити.

Опитування показує, що 51% людей похилого віку сумують за свободою (можливістю вільно гуляти на вулиці), 48% – за сім'єю та 40% – за своїми старими справами.

"Новий, ізольований світ, до якого ми всі були змушені пристосуватися, виявився складним завданням. Особливо для старшого покоління, яке часто покладається на фізичний контакт з друзями та близькими, які допомагали їм у щоденній рутині", – каже дослідник Карл Макманус.



Бабусі і дідусі сумують за внуками / Фото ВВС

До того ж, 91% усіх учасників опитування вважає, що залишатися на зв’язку з родиною та друзями є ключовим фактором для проходження цих довгих місяців ізоляції.

Тому 72% респондентів зізналися, що технології не дозволяють їм з’їхати з глузду на самоізоляції. Адже вони використовують свої комп’ютери чи телефони для відеочатів. І хоча люди регулярно спілкуються з друзями та родиною по телефону, 17% все ще листуються звичайною поштою.

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Опитування також показало, чого люди найбільше чекають після скасування обмежень. Так, більше людей чекають, коли зможуть відвідувати улюблені ресторани (78%) та друзів (76%).