Чого чоловіки і жінки потребують у шлюбі: цікаве порівняння

Подружня зрада є ознакою нещасливого шлюбу. Зокрема, це стається через незадоволені потреби партнерів у шлюбі.

Американський дослідник Уіллард Харлі молодший провів експеримент за участю понад 800 пар і виділив основні потреби чоловіків і жінок у шлюбі, пише Credo.

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Якщо партнери задовольнятимуть ці потреби, то вважатимуть одне одного найріднішими та неповторним.

Отже, існують п’ять потреб у шлюбі, задоволення яких різко знижують можливість подружньої зради.

Потреба в ніжності та сексі

Жінки потребують ніжності. Так, коли чоловік дарує жінці квіти, обіймає її, цілує, тримає за руку, вона відчуває, що її люблять як жінку і почувається щавливою.

Натомість чоловіки мають потребу в сексуальному задоволенні. Це неодноразово доводити вчені у різних дослідженнях.

До того ж, потреби у ніжності та сексі залежать один від одного: якщо чоловік не проявляє ніжності, сексу він не отримає, якщо жінка відмовляє чоловіку в сексуальному спілкуванні, він не має бажання проявляти ніжність.

Потреба в розмові та товаришеві

У жінок є потреба в розмові. Дівчина може потребувати, щоб чоловік слухав її, емоційно реагував на те, чим вона ділиться тощо.

У період залицяння пари багато розмовляють, показуючи одне одному свою зацікавленість і любов. Жінки чекають, що така зацікавленість збережеться і в шлюбі.



Спілкування в парі теж важливе / Фото Psychologies

Цікаво, що дослідник виявив, що для задоволення цієї потреби жінці необхідно близько 15 годин на тиждень безроздільної уваги партнера. Це близько 2 годин на день.

Натомість для чоловіка жінка має бути хорошим товаришем у відпочинку й розвагах. Адже нерідко до шлюбу жінки із задоволенням залучаються до розваги партеру, а у шлюбі ж намагаються захопити партнера своїм дозвіллям або просто дозволяють партнеру одному відпочивати і розважатися.

Але це може бути причиною для розлучення, оскільки чоловіки надають великого значення здатності дружині стати вірним товаришем з відпочинку і розвагах.

Потреба в чесності та привабливості партнера

Жіноча потреба: чесність і відкритість чоловіка. Так, дівчина завжди потребує правди: як у повсякденних справах, так і в екстрених випадках. Якщо ж чоловік приховує інформацію або обманює, його надійність для жінки руйнується.

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Натомість чоловіки відчувають потребу у привабливості дружини. Ця потреба має два аспекти. Перший – це можливість пред’явити привабливу жінку суспільству в ролі дружини, другий – у любовних стосунках чоловікові важко цінувати дружину тільки за душевні якості.

Потреба в достатній кількості грошей та домашньому затишку

Жінка може потребувати достатньої кількості грошей. Часто існують цілком конкретні суми, яких достатньо для життя, коли є безпека і впевненість у завтрашньому дні. Жінки хочуть мати вільний вибір між домогосподаркою і кар’єрою.

Натомість чоловік потребує домашнього затишку. Потреба чоловіка в спокої та домашньому комфорті настільки велика, що вони навіть часто фантазують про те, як дружина зустрічає його з радістю і любов’ю у дверях будинку.

Чоловікам потрібно відчувати затишок вдома / Фото "Сегодня"

Потреба в тому, щоб чоловік був хорошим батьком для дітей / потреба у схваленні його дій

Жінці важливо, щоб чоловік був хорошим батьком для своїх дітей та прикладом для наслідування. Дружині важливо бачити щасливу дитину в руках коханого чоловіка.

Натомість чоловік потребує визнання та захоплення. Чоловік хоче пишатися собою. Так, захоплення можна виразити через почуття, яке викликає у жінки поведінка чоловіка. Наприклад, "Я радію, коли бачу твої досягнення", "Я захоплююся тобою і відчуваю опору, коли ти захищаєш мене в чому-небудь" тощо.

Найважливіше, що захоплюватися потрібно щиро, щоб це викликало справжні позитивні емоції.