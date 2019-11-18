Чого найбільше бояться молоді батьки: найпоширеніші питання

Молодих батьків часто охоплює паніка через брак досвіду у вихованні дитини. Це нормально, адже майже всі батьки в перші дні та навіть місяці перебувають у невизначеному стані між криками про допомогу та "що я взагалі роблю".

Нижче описані 5 речей, які найбільше хвилюють кожного з новоспечених батьків. Про це розповів педіатр Олександр Сиволобов, передає видання "Обозреватель".

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1. Він дихає?

молоді батьки часто прокидаються в холодному поту посеред ночі, аби переконатися, що дитина дихає. Інколи вони навіть стоять біля ліжечка і придивляються, як рухається грудна клітка дитини при вдиху і видиху. Не треба соромитися цього. Так роблять всі.

2. Він не надто багато спить?

Для немовлят абсолютно нормально спати майже цілий день у свої перші тижні, близько 18 годин за добу. Малюк прокинеться, щоб поїсти, забруднити підгузник чи просто, аби подивитися на вас близько 10 хвилин, а потім знову засне.

3. Він не мало їсть?

Немає необхідності постійно вимірювати і вести облік грамів і мілілітрів, або будити дитини за розкладом кожні 2 години, щоб він поїв. Також абсолютно нормальна ситуація, коли малюк засинає, не доївши. Батьки можуть розбудити дитину, злегка полоскотавши його за ніжку або вухо, якщо малюк заснув занадто рано. Але якщо дитина залишить 15 мілілітрів суміші в пляшечці, він не помре з голоду.

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4. А він повинен так виглядати?

Не всі немовлята виглядають так, як в рекламі підгузників. І це теж нормально.

5. Такі какашки – нормальні?

Дитячий туалет виглядає дивно, як і пахне. Але це не страшно. (Лише якщо побачили кров – зв'яжіться з лікарем).