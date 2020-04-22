Всі люди будують стосунки по різному, тому кожна пара – індивідуальна. Але є деякі фундаментальні емоційні потреби, які зазвичай шукає партнер у романтичних відносинах. Тому над ними закохані мають багато працювати, щоб зміцнювати стосунки.

Видання Cosmo поділилося власними спостереженнями того, чого найбільше потребують партнери у стосунках.

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Потреба бути почутими

Кожна людина хоче відчувати, що важлива для партнера, і він/вона завжди вас вислухає і почує. Так, закохані не завжди повинні в усьому погоджуватися один з одним, але дуже важливо уважно слухати другу половинку. Адже тільки разом можна знайти вірне вирішення проблеми.

Потреба в прийнятті

У стосунках важливо, щоб партнер приймав вас незалежності від помилок, недоліків або особистісних якостей. Важливо вважати себе частиною союзу, відчувати себе комфортно і мати можливість висловитися без осуду. До того ж, у стосунках важлива і повага один одного.



Показуйте партнеру, що любите його і приймаєте таким, яким він є / Фото Unsplash

Потреба в безпеці і довірі

Тут все зрозуміло: партнери мають довіряти один одному і знати, що вас завжди підтримають і продовжують любити, незважаючи ні на що. Ви повинні відчувати себе у парі в безпеці та залишатися вірними.

Потреба у відчутті своєї цінності

Цей пункт теж важливий, адже кожній людині необхідно відчувати себе в пріоритеті у свого партнера перед іншими людьми, обіцянками і справами. Ви повинні знати, що ви відіграєте головну роль в житті коханої людині, але не перегинайте – ви не зможете отримати весь час партнера.

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Потреба бути бажаними

Це показує певний рівень інтимності ваших відносин. Мова йде не тільки про секс, але і в цілому про почуття близькості. Обійми і поцілунки підтримують цю потребу, як і зоровий контакт через всю кімнату, переповнену людьми. І це одна з найважливіших потреб у відносинах.