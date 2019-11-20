Як назвати дитину: імена для хлопчиків та дівчаток, значення імені

Дуже складним та водночас важливим для батьків є вибір імені для своєї новонародженої дитини. Адже від цього залежатиме дуже багато в майбутньому малечі. Яке значення мають імена та чим користуватися при його виборі – читайте у нашому матеріалі.

За даними Мін’юсту, у 2019 році українці найчастіше називали дітей іменами Анастасія та Максим. Але поряд із ними в нашій державі реєстрували такі імена, як Жорж, Клеопатра, Амур, Хрусталіна, Софра тощо. У 2018 році стали популярні – Матвій, Дмитро, Злата, Єва.

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Значення імені дитини

Всім відомо, що кожне ім’я несе в собі певне значення і впливає на тонкощі характеру володаря. Наприклад, Ольга – це уособлення розуму, сильної волі і неймовірної працездатності. А ім'я Поліна походить від імені давньогрецького бога сонця Аполлона, дівчинка виділяється своєю доброзичливістю, чуйністю, безкорисливістю.



Оберіть ім'я дитини, яке вам більш подобається

Олександр – сміливість, впевненість, наполегливість і авторитетність. Натомість ім'я Лев означає, що дитина, ймовірно, матиме риси спокійного і навіть трохи флегматичного хлопчика, але який наполегливо домагатимеся поставленої мети.

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Вибір імені за датою народження

Також часто називають дитину православним іменем, виходячи з дати народження. До прикладу, сьогодні, 20 листопада, іменини за церковним календарем у Богдана, Валерія, Євгена, Йосипа, Іларіона, Кирила, Федора.

Якщо у списку ви не знайдете вподобане ім’я, то можна подивитися іменини на найближчі дати, наприклад, 21 і 22 листопада.

Популярні імена

Цікаво, що на імена теж є мода. Так, у 2017 популярними були імена Анастасії, Софії та Марка.

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Також не втратили своєї популярності і наступні імена для дівчаток: Мілана, Єлизавета, Юлія, Христина, Уляна, Олена, Злата, Діана, Софія, Кіра, Анастасія, Вероніка, Поліна, Вікторія, Дарина, Ксенія, Єва, Катерина, Аліна, Валері, Марія, Анна.

Для хлопчиків: Матвій, Артем, Максим, Дмитро, Тимофій, Данило, Роман, Арсеній, Єгор, Кирило, Марк, Микита, Андрій, Іван, Олексій, Ілля, Богдан, Ярослав, Тимур, Михайло, Олександр, Владислав, Павло, Костянтин, Євген, Вадим, Ростислав та інші.

Незвичні імена для хлопчиків та дівчаток

Досить часто дітям дають рідкісні імена. Деякі навіть вигадують їх самостійно, і в цьому немає нічого поганого. Серед незвичних імен для хлопчиків зустрічаються такі як Пахом, Устин, Фома, Лук'ян, Назар, Мар'ян, Орест.



Не слухайте поради інших, бо ці імена матимуть ваші діти

Незвичайні імена для дівчаток – Сніжана, Заріна, Дарина, Пелагея, Авдотья, Агата, Злата, Діана, Онися, Беата, Софі, Нінель, Міла.

Імена-унісекс

Один із трендів останніх років на імена – це унісекс (це ті, які підходять і хлопчикові, і дівчинці). Вважається, що дівчинка, названа чоловічим ім’ям, буде мати в характері відповідні якості – силу духу, наполегливість, прагнення досягати всього в поодинці, незалежність та інші.

Які є унісекс-імена? До прикладу, ім’я Василь трансформується у жіноче Василина, яку можуть називати Вася. Євген – Євгенія, Олександр – Олександра, Валентин – Валентина, Антон – Антоніна, Богдан – Богдана або Богданна, Валерій – Валерія, Іван – Іванна (Іванка) та інші.