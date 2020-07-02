Часом жінка може помітити, що її чоловік фліртує з іншими дівчатами. Але як на це реагувати? Психологи кажуть, що якщо у чоловіка і жінки нормальні стосунки, то важливо, перш за все, просто поговорити про те, що вас хвилює.

Так вважає психологиня Олена Вайс. Власні поради, що робити у випадках, коли ваш чоловік фліртує з іншими, вона написала в інстаграмі.

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Головною порадою є те, що з коханим варто відверто про це поговорити. Але розмовляти можна по-різному, зокрема є два варіанти:

"Ти мене бісиш, бо фліртуєш з іншими".

"Милий, мені боляче це бачити, я почуваюся непотрібною, коли ти так робиш. Я не можу собі дозволити зробити те саме, ти ж мене любиш".

Чим відрізняються ці дві фрази? "У першому варіанті жінка, як матуся, позбавляє партнера свободи вибору. Що нормальний хлопчик скаже в такому випадку? Він просто буде робити це їй на зло, тому що він дорослий і самостійний. У другому варіанті жінка озвучує свої почуття, і далі у партнера є вибір – продовжувати це робити чи ні", – каже психологиня.



Чоловік задивився на іншу дівчину / Фото Led-style

Якщо чоловік зиркнув один раз зазирнув на чуже декольте, то в цьому немає нічого страшного. Але якщо флірт демонстративний – чоловік підморгує, присвистує іншим, то це ненормально, і про це варто сказати. Поясніть, що подібна поведінка є некоректною і якщо нічого не зміниться, ви підете.

За словами Олени Вайс, дуже важливо навчитися говорити свої прохання з позиції свободи. Адже це дає вибір вашому чоловікові: прийняти вашу сторону чи піти за своєю.

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А також це дає вибір вам: якщо він не приймає ваше прохання, запитайте себе: "Навіщо мені чоловік, який робить мені боляче після того, як я йому це сказала?". Відповідь на це запитання поставить вас перед ще одним вибором: прийняти його волю фліртувати з жінками або ні. Але флірт точно не піде відносинам на користь", – додає Олена.

Психологиня стверджує, що головним питанням має бути те, чи влаштовує це вас. Важливо завжди опрацьовувати свою внутрішню цінність, адже коли жінка відчуваємо власну гідність, з нею перестають відбуватися події, які принижують її.