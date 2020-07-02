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Як навчити дитину гратися самостійно: корисні підказки батькам
сьогодні , 15:03 Як навчити дитину гратися самостійно: корисні підказки батькам
Марія Бондар
7 типів жінок, від яких тікають всі чоловіки
1 липня , 16:01 7 типів жінок, від яких тікають всі чоловіки
Марія Бондар
Як українці називають дітей у 2020: перелік найпопулярніших імен в кожній області
13:07, сьогодні Як українці називають дітей у 2020: перелік найпопулярніших імен в кожній області
Які найкращі життєві поради діти отримували від своїх мам: цікаве опитування
09:17, сьогодні Які найкращі життєві поради діти отримували від своїх мам: цікаве опитування
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Як назвати дитину в липні: популярні імена для хлопчиків та дівчаток
18:02, 1 липня Як назвати дитину в липні: популярні імена для хлопчиків та дівчаток
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