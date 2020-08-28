Кожен чоловік ретельно готується до освідчення, продумуючи все до дрібних деталей. Так сталось і з Терреллом, який завдяки романтичному вчинку став зіркою західних ЗМІ.

Відео поширило популярне видання People в інстаграмі, зазначаючи, що історія Террелла і Терези Тетлок підкорила мільйони людей.

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Пара познайомилась, коли обидвоє партнерів вже мали дітей та внуків від попередніх стосунків. 58-річна Тереза зізналась, що є вдовою: незадовго до знайомства з Терреллом її чоловік помер від раку. Та виявилось, що і Террелл втратив дружину через онкологію, відтак минуле ще більше зблизило закоханих.

Не менш особливим було й освідчення американця. Закоханий Террелл знав, що його Тереза полюбляє відпочивати з рідними на пляжі і може проводити біля океану години вільного часу. Тому чоловік ретельно вивчив вподобання жінки, щоб запропонувати їй вийти за нього заміж. І тут не обійшлось без родичів.

Під час чергової прогулянки на пляжі 9-річна онука Терези Кайлінн начебто випадково знайшла велику красиву мушлю. Знахідкою вона одразу ж поділилась із бабусею. Розглядаючи мушлю, Тереза Тетлок знайшла папірець, на якому її обранець написав: "Я кохаю тебе. Чи вийдеш ти за мене заміж?" Коли ж жінка обернулась у пошуках коханого, побачила його вже на одному коліні та з обручкою в руках. Тереза відповіла згодою на освідчення, а всі її рідні не стримували сліз від побаченого.