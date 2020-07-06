Американець Зак Нельсон створив для своєї дружини з інвалідністю спеціальний візок, який допомагає їй заїхати в недоступні місця, про які вона раніше й не мріяла. І він виявився настільки зручним, що тепер пара планує налагодити масове виробництво.

Його дружина Кембрі розповіла, що тепер завдяки винаходу чоловіка вона може проїхати багато кілометрів і не втомлюватися, а також діставатися тих місць, в які вона раніше й не планувала потрапити, пише Bored Panda.

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Цей візок пара називає не-інвалідним, адже з ним можна заїхати майже всюди. Тож, тепер вони планують запустити масове виробництво, щоб полегшити життя інших людям з інвалідністю.



Чоловік створив візок для дружини з інвалідністю / Фото Bored Panda

Скільки коштуватиме такий візок? Оскільки зазвичай такі візки коштують практично як машина. Але за словами Зака, їхній не-інвалідний візок коштує лише 3750 доларів. До того ж, він розвиває швидкість до 20 кілометрів на годину та є повністю електричним, а тому дуже тихий та легкий в обслуговуванні.



Такий візок може заїхати будь-куди / Фото Bored Panda

Так, залежно від ваги пасажира і вантажу, на одній батареї він може проїхати від 16 до 32 кілометрів, на двох – від 40 до 55 кілометрів.