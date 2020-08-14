Самоізоляція та карантин вплинули на життя сімейних пар. Одні знайшли спільне хобі, а от інші, щоб не нудьгувати, влаштовують для своєї половинки курйозні розіграші. Так, американець зняв на камеру пранк і розсмішив до сліз мережу своєю витівкою.

Джастін Флом під час роботи в гаражі придумав пранк для своєї коханої дружини, передає 24 канал. Він вдав, наче прибив до дошки свій палець, коли працював зі степлером. Для правдоподібності Джастін зігнув цвях так, щоб під нього запхати палець, а кетчуп допоміг зімітувати кров. І, мабуть, чоловік думав, що саме він буде зіркою цього ролика, однак реакція дружини затьмарила всю витівку.

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Коли все було готове до пранку, Джастін Флом покликав кохану. Білявка в паніці помчала викликати медиків та повернулась на прохання чоловіка. За задумом. вона мала відігнути цвях так, щоб можна було витягнути палець. У шоковому стані жінка навіть не помітила, як її коханий розмахував перед нею обома руками. І вже навіть після того, як було зрозуміло, що це розіграш, дружина Джастіна Флома без емоцій дивилаcь то на нього, то на цвях.

Курйозний ролик стрімко поширили у твіттері, інстаграмі і Tik Tok, а американське подружжя стало зірками мережі.

Відомо, що розіграші і трюки – не просто захоплення Джастіна Флома. Чоловік є зіркою американських талант-шоу і часто показує фокуси для знаменитостей.