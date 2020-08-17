15 серпня на одному з пляжів Австралії на серферів напала велика біла акула. Тварина скинула з дошки жінку, проте її чоловік не розгубився й побив хижака. Він став справжнім героєм, адже врятував кохану з пащі хижака.

Про це інформує таблоїд The Sunday Morning Herald. Інцидент стався у суботу вранці, 15 серпня. Подружжя Шантель Дойл та Марк Реплі насолоджувались серфінгом на пляжі Порт-Маккуорі, що в Австралії. Проте під час відпочинку пару спіткала смертельна пригода, яка ледь не завершилась загибеллю. 35-річну жінку з дошки скинула 2-метрова біла акула.

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Проте її обранець не розгубився й кинувся рятувати дружину. Коли він дістався до коханої, вона вже була в пащі акули. Марк Реплі заскочив на спину тварини й бив її в очі близько 8 разів. Згодом він зізнався, що в той момент не думав про ймовірні моторошні наслідки, а просто реагував й діяв інстинктивно.

"Цей хлопець стрибнув на акулу зі своєю дошки і побив, а потім допоміг дружині повернутися на пляж. Він справжній герой", – зізнався керівник організації Surf Life Saving Australia в Новому Південному Уельсі Стівен Пірс.

Варто зазначити, що люди, які були на пляжі, також не залишились осторонь біди. Двоє хлопців веслували до подружжя, аби допомогти чоловіку врятувати дружину. Самому Марку Реплі звання героя не подобається, натомість він прагне, щоб цей титул поповнив колекцію людей, завдяки яким Шантель Дойл залишилась жива.



Чоловік врятував дружину з пащі акули / Фото NINE NEWS

На пляжі жінці надали першу допомогу, зав'язавши джгутом її поранену праву ногу і зупинивши сильну кровотечу. Сама жертва акули була спокійною й постійно повторювала, що з нею все добре. Медики служби екстреної допомоги зізнались, що небайдужі зробили дивовижну роботу до їхнього приїзду. Зараз жінка перебуває в лікарні, де її прооперували.