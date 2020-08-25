В теперішній час листування в соціальних мережах забирає у нас набагато більше часу, аніж живе спілкування, втім не завжди це погано. Віртуальне спілкування може призвести не лише до дружби, але й до одруження, як це сталося з німцем та бразилійкою.

45-річний німець Тімо Арнштадт уклав шлюб з 39-річною бразилійкою Синтією Араужо після 20 днів віртуального спілкування, йдеться на телеканалі Globo.

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Зазначається, що пара уклала шлюб ні разу не побачившись особисто, адже не могла зустрітися через карантинні обмеження коронавірусу.

Весільна церемонія закоханих відбувалася по відеодзвінку. Одружувалися закохані на відстані, а підтримували їх в цей особливий день родичі нареченого та нареченої.



Весілля закоханої пари / Globo

За словами Тімо Арнштадт він закохався у свою обраницю за її ставлення до нього, характер та красу.

У перший день, не знаючи один одного, ми проговорили дві години,

– згадувала Синтія.

Вже через чотири дні після віртуального весілля, чоловік та дружина зустрілися в аеропорту бразильського міста Сан-Паулу. На місці вони одразу обмінялися обручками.



Чоловік та дружина зустрілися після одруження / Globo