Чоловік з'являється в кадрі на ділових зустрічах дружини в різних образах: кумедні фото

Чоловік американки Кари Філдс вирішив трохи розрядити обстановку під час ділових відеодзвінків своєї дружини, яка працює з дому під час карантину .Він щоразу одягає цікавий костюм, аби розвеселити її колег.

Як пише видання Izismile, Кара працює керівником відділу маркетингу в компанії з охорони здоров'я тварин, і часто спілкується з колегами по відеозв'язку. В ці моменти чоловік Кари з'являється за її спиною, і щоразу одягається в дивні та смішні костюми.

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"Він завжди любив носити безглузді речі на публіці, щоб збентежити мене. Тому, коли я перетворила нашу кухню в кабінет, де моя камера була спрямована на обідній стіл, він знайшов можливість побавитися і потролити мене!", – сказала Кара.

Її колеги в захваті від чоловіка Кари, тому кожного разу з нетерпінням чекають, який же образ він приготує цього разу. "Моїм колегам це подобається. Вони майже завжди бачать його раніше за мене. Але це чудово — адже усім нам не завадить посміхнутися в ці непрості часи", – додає Кара.

Спочатку чоловік з'являвся на відеодзвінках в простих образах — у ковбойському капелюсі або смішній гавайській сорочці. Але пізніше, друзі почали передавати йому костюми для Хелловіну, тож образи стали ще більш фантастичними.

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