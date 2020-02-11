Чоловік офіційно всиновив доньку дружини після весілля: відео зворушливої реакції дівчинки

Чоловік одружився з мамою дівчинки та пообіцяв всиновити її доньку. Проте оформлення всіх документів затягнулося, тому чоловік офіційно став татом дівчинки лише через кілька місяців. І коли він це сказав їй, малеча була вражена.

Коли Тім Боббіт вперше зустрів свою майбутню дружину Енні, він знав, що вона вже має найдорожчу людину в житті – чарівну доньку Кайлі, передає видання Bored Panda.

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Проте доволі швидко дівчинка потоваришувала з Тімом і він вирішив всиновити малечу. Чоловік сказав, що пам’ятає перше знайомство з донькою дружини. Тоді він не знав, що саме він буде вночі вкладати Кайлі спати, танцювати з нею у вітальні, грати у відеоігри, їздити разом на американських гірках та відвідувати всі її черлідингові та танцювальні гуртки, як роблять всі люблячі батьки.



Тім Боббіт з донькою Кайлі / Фото Bored Panda

Вони робили так багато років, тому Кайлі справді почала вважала Тіма своїм татом. На весіллі дівчинка зробила приємний сюрприз для молодят – вона подарувала вітчиму лист перед мамою та його родиною, у якому попросила офіційно усиновити її.



Дівчинка сказала,що хоче, аби вітчим всиновив її / Фото Bored Panda

І коли після довгих місяців оформлення документи нарешті були готові, Тім вирішив здивувати дівчинку власною пропозицією. Він прочитав сердечний лист і оголосив, що в цей день він офіційно приймає її і стає татом дівчинки. Маленька Кайлі, почувши це, розплакалася та обійняла Тіма.

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