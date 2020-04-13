Чоловік порушив жорсткий карантин, щоб не сидіти вдома з дружиною і дітьми

Італієць вирішив покататися на велосипеді попри жорсткий карантин лише через те, щоб не сидіти вдома з дружиною та доньками. Його зупинила поліція біля Флоренції та виписала штраф.

Коли правоохоронець запитав чоловіка про такий вчинок, він розвів руками і зізнався: "Я втік, бо більше не зміг сперечатися з дружиною і доньками. Краще заплатити штраф, ніж бути з ними вдома", передає la Repubblica di Firenze.

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Проте, вислухавши виправдання велосипедиста, поліцейський все одно оштрафував його і наказав повертатися додому.

Відомо, що чоловік проїхав кілька кілометрів до того, як його зупинила поліція. Він мав намір виїхати за місто.

Наголосимо, що Італії у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 діють жорсткі обмежувальні заходи, зокрема забороняють фізичні вправи на свіжому повітрі, в тому числі і їзду на велосипеді.

Ось як виглядає зараз порожня Флоренція: