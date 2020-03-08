Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні

Одинокий чоловік Пітер Мутабазіє мав важке життя, проте він вирішив прийняти 13-річного хлопчика, якого батьки-усиновлювачі покинули в лікарні два роки тому.

Пітер, який всиновив хлопчика, сам виріс у маленькому селі на кордоні Уганди. Його сім'я не завжди могла дозволити собі купити їжу, тому вони вирощували власні боби, горох та картоплю, передає видання Bored Panda.

Цікаво! Сім'я 70 років тому вигнала дівчину, яка вийшла заміж за чорношкірого хлопця: історія пари

Він почав допомагати мамі з господарством вже у 4 роки. У сім’ї навіть не було чистої води, тому щоб принести її додому, діти ходити по 2-3 години. Тато Пітера залякував всю родину: бив дружину, відмовляв дітям у їжі тощо.

Одного разу вночі, коли Пітеру було 10, батько послав його купити сигарети. По дорозі назад почав йти дощ, і сигарети зіпсувалися. Хлопець знав, що якщо він повернеться додому, то його поб’ють, тому він вирішив втекти.



Пітер Мутабазіє з всиновленим хлопчиком Ентоні / Фото Bored Panda

Пітер пройшов безліч випробувань і негараздів, щоб створити собі краще майбутнє. І коли нарешті він нарешті оселився в Оклахомі, захотів розпочати бізнес з нерухомістю. Тому він, маючи дві порожні спальні у будинку, приймав дітей з агенства, які потребували на якийсь час житла. "За останні 3 роки у мене було 12 дітей, починаючи від 2 до 11 років. Я одинокий, але можу легко впоратися за двох", – сказав Пітер.

Але ещодавно Пітер зустрів хлопчика, історія якого була занадто болісною навіть для чоловіка, який жив погано. Одного разу вночі до нього зателефонував соціальний працівник, запитавши, чи зможете він взяти 11-річного хлопчика на одні вихідні.



Ентоні дуже прив'язався до одинокого чоловіка / Фото Bored Panda

Соціальний працівник привіз хлопця о 3 ночі після двох годин їзди з іншого повіту в межах штату. Пітер сказав хлопчику, якого звали Ентоні, що той може називати його "містер Пітер", але вже за 20 хвилин після приїзду дитина поцікавилася, чи може називати чоловіка "татом".

Згодом Пітер вирішив дізнатися у соціального працівника, чому хлопчик шукає прийомних батьків. Виявляється, його покинула його біологічна мати, коли йому було 2 роки. Потім його помістили жити з однією сім'єю, але майже через десять років вони покинули його в лікарні і більше не повернулися.

Читайте також! Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту

Пітер був шокований. Потім з’ясувалося, що родина також відмовилася від батьківських прав, тобто Ентоні не було куди діватися, тому чоловік вирішив прийняти його.

Так, вони були разом відтоді. І лише 12 листопада 2019 року Пітер нарешті всиновив Ентоні і дав йому своє прізвище. "Це зайняло багато часу, але я знав, що він буде моїм сином. Ніхто не хотів його, і насправді важко знайти сім'ю, яка б забрала 11-річного хлопчика", – додав чоловік.