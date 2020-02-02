Чоловік проходить beaty-курси, щоб робити макіяж своїй дружині, яка погано бачить: фото
Є кілька способів довести любов своїй коханій людині. Так, чоловік на ім'я Браян перевершив їх усі – він пройшов курс макіяжу, щоб допомогти дружині Джині робити макіяж, бо в неї погіршується зір.
Ця прекрасна історія кохання стала відомою після того, як співробітник магазину косметики Скотт Саммерс поділився фотографією цих старших людей.
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"Я так люблю свою роботу! Знайомтеся з Джиною та Браяном (парою), двома нашими найвідданішими замовниками. Браян сьогодні прийшов сюди на черговий майстер-клас з візажу, оскільки він щодня робить макіяж своїй дружині, бо вона втрачає зір. Це чудова пара, яка живе на повну!", – написав чоловік у пості.
Цей допис зрештою став вірусним і набрав понад 200 тисяч лайків, багато підписників хлопця були дуже зворушені таким коханням.