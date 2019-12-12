Чоловік зробив пропозицію дівчині, інсценувавши пограбування: шокуюче відео

Американець найняв підставного зловмисника для пограбування магазину, щоб зробити пропозицію своїй коханій. Від страху та несподіванки жінка ледь не отримала нервовий зрив, проте таки погодилася стати його дружиною.

На відео, яке опублікувало видання The Sun, помітно, як чоловік зі своєю дівчиною прийшов до магазину, проте раптом туди увірвався "грабіжник".

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Пара спочатку його не помітила і спокійно почала купувати продукти, але підставний зловмисник підійшов до них та удав, що у нього в кишені лежить пістолет.



Жінка не здогадувалася про таку пропозицію / Скріншот з відео

Дівчина, нічого не підозрюючи, почала панікувати, а її переляк переріс в істерику. Сам наречений почав розповідати нападнику-другові про спільних дітей пари, які чекають їх вдома, а також згадав про наближення весілля. Тоді "грабіжник" дістав з кишені обручку і віддав товаришеві.



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Деякий час дівчина не розуміла, що взагалі відбувається, але потім усвідомила, що їй роблять пропозицію. Напевно, багато жінок відразу кинули б свого хлопця за такі жарти, але американка відповіла згодою.

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До речі, пізніше наречений зізнався, що хотів влаштувати пранк з арештом, проте співробітники поліції відмовилися в цьому брати участь і сказали, що у них є справи важливіші.