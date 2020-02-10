Чоловік зробив пропозицію коханій під час серфінгу: неймовірне відео

Ми вже вам розповідали про кілька незвичайних пропозицій руки і серця, проте ця теж особлива. Хлопець, який дуже любить серфінг та океан, вирішив освідчитися коханій просто під час їх улюбленого хобі. Але найбільше вразило те, що каблучка після пропозиції впала у воду.

38-річний Крістофер Гарт вийшов на серфінг зі своєю коханою 32-річною Лорен Ойє на пляжі Королеви в Гонолулу (Гаваї), де вони двоє живуть, передає видання Metro.

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І поки Лорен ловила хвилю, Крістофер вправно став на дошку для серфінгу і опустився на одне коліно. Вже коли дівчина це помітила, вона здивувалася, але показала жестом "так". Проте якраз в цей час Крістофер, на жаль, впустив каблучку в океан.

Але передбачливий серфер очікував таку ситуацію, тому підготувався і взяв фальшиве кільце. А справжня обручка чекала подружжя на березі, де вони одразу відсвяткували свої заручини.



Дівчина погодилася вийти заміж за Крістофера / Фото Instagram / Laure Noiye

Згодом Лорен написала в соцмережі: "Ми спіймали хвилю разом під час серфінгу, який нас і познайомив, і саме з цим у нас було пов'язано багато наших побачень. Я повернулася до нього, щоб переконатися, що він був на хвилі зі мною, але Лорен стояв на одному коліні з кільцем і кричав:" Лорен, я тебе люблю! Ти вийдеш за мене заміж? Спочатку я подумала, що це жарт, а потім зрозуміла, що це реальність".

Після пропозиції дівчина сказала: "Крістофер Гарт, я тебе люблю і безмежно вдячна зіркам, що з'єднали нас".

Дивіться миле відео пропозиції під час серфінгу: