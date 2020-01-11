Чоловік зробив тату з обличчям дружини, але його соромно показувати людям: фото

Чоловік вирішив порадувати свою кохану та зробив татуювання з її зображенням, але дівчина не оцінила старання, бо він вибрав невдале фото. Набити на тіло таку світлину могла тільки людина з дуже оригінальним почуттям гумору.

Келлі Макгроу та Джокер Джеймс Макгроу знайомі вже протягом 24 років, передає видання Rnews.

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Пара зізналася, що вони з дитинства змагалися, хто з них смішніше жартує, але в один момент дівчина усвідомила, що їй вже не вдасться "переплюнути" свого коханого.

Чоловік зізнався, що зробив на стегні татуювання – їх спільне з дружиною фото. Але це вийшла зовсім не мила ідея, бо для татуювання Джокер обрав знімок, де дівчина спить з відкритим ротом.



Хлопець зробив татуювання з невдалим фото дівчини

Це здивувало дівчину. "Я була в жаху, я не могла повірити своїм очам. Це фото було просто огидним, і воно було на коханому", – розповіла Келлі.

Після такого вчинку дівчина вирішила, що їх пранки стали злегка божевільними: "Є межа, і він її перетнув. Ні, ми нормальна сім'я, просто наші жарти вийшли з-під контролю", – сказала вона.

Проте Келлі не збирається відступати. "Йому краще ходити та озиратися. Я дуже добре подумаю, перш ніж помститися. Тому що це має бути щось ще крутіше", – додала жінка.