Багато людей вважають гендерну нерівність нормальним явищем та навіть не помічають, мовляв, це лише вигадки і їх треба довести. Проте вчені провели чергове дослідження і з’ясували, що геніальність чоловікам приписують набагато частіше, ніж жінкам.

У дослідженні американських вчених взяли участь понад 3 тисячі осіб різного віку і статі з 78 країн. Їм запропонували пройти тест: асоціювати зображення з геніальними чоловіком чи жінкою. Так, при асоціюванні геніальності з чоловіками учасники справлялися із завданням швидше, пише Science Daily.

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Також вчені також ставили учасникам пряме запитання про те, чи вважають вони, що чоловіки геніальніші за жінок. І отримували відповіді, що ні: в одному з досліджень учасники навіть пов’язали поняття "суперрозумні" більше з жінками, ніж із чоловіками.

Тому вчені дійшли висновку, що люди не люблять зізнаватися у стереотипності своїх суджень. А значить, такі дослідження слід проводити більш тонкими способами.