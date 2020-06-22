Коли ви починаєте нові стосунки, то на початку це завжди весело і захоплююче. Але часом буває так, що через 2-3 місяці після знайомства чоловік може виявляти менший інтерес до дівчини. Психологи пояснили, чому так відбувається.

І якщо у стосунках з чоловіком ніби все гаразд, але згодом він несподівано втрачає інтерес, то це може залежати від деяких причин, передає Yourtango.

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Експерти назвали 5 найпоширеніших причин, чому хлопці раптом втрачають інтерес і можуть зникнути через 2-3 місяці після побачення.

Чому хлопець може раптово втратити інтерес до дівчини

Ви знаходитесь на різних термінах відносин

Насправді розуміння термінів відносин є критично важливим. Цікаво, що чоловіки просто знайомляться, щоб зрозуміти, чи прагнуть вони продовжувати відносини далі. Натомість жінки часто хочуть відразу перетворити знайомства у стосунки, особливо якщо їх приваблює хлопець. Тому, якщо чоловік втратив до вас інтерес через 2-3 місяці, то , швидше за все, він вирішує, чи мають стосунки потенціал.

Важливо пам’ятати, що люди, яких ми зустрічаємо спочатку показують себе з кращої сторони, поки ви не дізнаєтеся їх більше. До того ж, чоловікам зазвичай потрібно більше часу, щоб вирішити, чи хочуть вони стосунки з кимось, і коли дівчата не дають їм цього часу, вони відчувають тиск.



Не підганяйте чоловіка, він має сам вирішити, чого хоче від стосунків / Фото Life

Ви не даєте йому достатньо часу, щоб вирішити, чого він хоче

Так, психологи стверджують, що більшості чоловікам потрібен час, щоб вирішити, чого він хоче від стосунків. Але якщо жінка підштовхує його до цієї розмови занадто рано або одразу планує з ним спільне майбутнє (без його згоди), він відчує тиск і може втратити інтерес до неї.

Він втратив до вас інтерес, але боїться про це сказати

Часто люди можуть просто "зникнути" з вашого життя, бо бояться сказати вам правду – що вони не хочуть стосунків. І ви так і не зможете дізнатися правду, чому він так зробив – можливо, знайшов собі іншу або почуття між вами були недостатньо сильними.

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У нього зникло захоплення вами

Захоплення та привабливість – це те, що об’єднує пару, але разом їх тримає саме емоційний зв’язок та спільні цінності. Але реальність така, що люди можуть не створити емоційний зв’язок за кілька побачень, а захоплення вже зникло. Так, закохані втрачають інтерес один до одного.

Адже познайомившись з другою половинкою, ви не завжди можете за короткий термін зрозуміти, чи вона вам підходить. Тому людям варто навчитися оцінювати своє майбутнє з іншою людиною.

Ви занадто далеко зайшли

У всіх стосунках є баланс, і він може бути взаємозамінним. Як, наприклад, в танцях, коли хтось повинен взяти на себе керівництво. В умовах відносин, коли хлопець перестає "вести", жінка іноді схильна взяти керівництво на себе. Більшість вважає, що це цілком нормально, але насправді не всі чоловіки сприймають таких жінок.

Тож, коли у пари змінюють ролі у відносинах, хлопцеві може здатися, що жінка зайшла занадто і що він має "вести" у стосунках. Психологи радять жінкам, щоб вони давали коханому можливість самовиразитися і "керувати" стосунками.