Чому чоловіки зраджують: психотерапевт назвав головну причину

Відомий американський психотерапевт Гері Ньюман запевнив, що чоловіки зраджують не через сексуальний потяг чи фізичну привабливість. Результати його дослідження виявилися доволі неочікуваними

Ньюман опитав понад 200 невірних чоловіків, щоб дізнатися, що саме підштовхнуло їх до зради, пише видання Business Insider.

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З’ясувалося, що 48% чоловіків відповіли, що зрадили своїй другій половині через емоційну незадоволеність. Тобто брак уваги і душевного тепла є ключовими факторами чоловічих зрад.

"Чоловіки набагато більш чутливі істоти, ніж може здатися на перший погляд, і якими сприймає їх суспільство. Вони потребують похвали і захоплення, тому якщо недоотримують цього в сім'ї, намагаються знайти на стороні", – пояснив психотерапевт.

Часто цю необхідну похвалу і визнання чоловіки можуть отримати в офісі. І як показує дослідження, близько 40% невірних чоловіків зрадили саме з колегами. Чому? Психотерапевт запевняє, що жіноча частина колективу частіше хвалить чоловіків за добре виконану роботу, що неодмінно підвищує їх самооцінку.

Цікаво, що фізична привабливість також не відіграє важливої ролі у зраду, як думають жінки. З’ясувалося, що близько 88% чоловіків зраджували дружинам чи дівчатам з менш привабливими жінками.

Але незалежно від причини, що підштовхнула чоловіків до зради, 68% з них відчувають почуття провини.