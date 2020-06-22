Після 30-ти чи навіть 25-ти років безліч знайомих та родичів можуть закидати жінку питаннями, чи не вийшла вона ще заміж, чи не збирається та чи має залицяльника. Чому ж жінкам важко вийти заміж після тридцяти років?

Згідно зі статистикою, в країнах СНД кожна 10 жінка у віці 30+ досі не вийшла заміж. Натомість серед жінок від 40 до 50 років незаміжніми залишаються лише кілька відсотків. Проте, як наголосив експерт з відносин Ярослав Самойлов виданню ТСН, в цьому немає нічого страшного, тому не варто хвилюватися та думати, що ви до кінця життя не знайдете другу половинку.

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Чому жінкам важко вийти заміж після 30-ти

Забобони, що після 30-ти вийти заміж складно

Такі забобони та розмови від близьких часто стає першою причиною, чому жінки якомога швидше після 30-ти намагаються вийти заміж. Чому так? Бо, за словами психолога, у жіночій підсвідомості ще з часів юності чи навіть дитинства закріпився страх, що без сім'ї людині буде дуже важко вижити в цьому небезпечному світі.

"З цього випливає, що самотня дівчина була приречена на загибель. А сім'я – погана або хороша – виступала таким собі захистом і гарантією того, що все буде добре", – каже Самойлов.

Проте зараз жити одній або з подругою цілком нормально, хоч часом складно позбутися внутрішнього страху.

Страхи жінки

Психолог запевняє, що розуміння того, чи складно вийти заміж після 30, залежить лише від жінки, в тому числі і від її страхів. Дівчата бояться, що не знайдуть того єдиного та навіть можуть думати, що лише у фільмах про кохання є вільні і чудові чоловіки, а у вашому світі – всі або "всі не такі", або одружені.



Не варто боятися, що не вийдете заміж / Фото Goodfon

Нестримне бажання вийти заміж, бо "так треба"

Нестримне бажання вийти заміж може з’являтися у жінок через те, що так робили наші предки. Адже колись вважалося, що вийти заміж після 30 набагато важче, тому що як для жінок, так і для чоловіків цей вік вважався похилим. І хоча згодом історія змінилася, залишилася ілюзія, що вийти заміж після 30-ти складно.

До того ж, коли жінки бачать, як її однолітки виставляють в соцмережах фото з весілля, а подруги вже живуть сімейним життям, то в неї можуть виникнути думки на кшталт: "Мені вже 30, а я ще не заміжня. Хто візьме таку стару?", "Що зі мною не так? Он Катя і товстіша, і очі у неї маленькі, і готує вона погано, а вже заміжня і двоє дітей" тощо. І через це люди можуть все менше виходити з дому та не мати захоплень.

Стиль життя

Коли жінки після 30-ти стають менш активними, то думають, що і заміж вийти – то непосильне завдання. Адже деякі жінки багато працюють, тому не мають часу на знайомство з чоловіками.

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"Тому часом потрібно задумуватися про свій стиль життя. Бо якщо ви дивитеся серіали до 3 годин ночі, в 11 приходите на роботу, йдете в 19, а вечорами сидіти з подругами в кафе, то можете вважати, що одруження їм не потрібне, бо ви до цього не дотягуєте", – каже психолог.

Бояться питань щодо свого віку

Окрім того, деякі жінки вважають, що чоловіки бояться тих, кому за 30, і першою думкою в нього при знайомстві буде: "А чому вона ще не заміжня?" або "Що з нею не так?".

Насправді, психологи запевняють, що вік не здатний налякати чоловіка, який по-справжньому зацікавлений у відносинах. До того ж, якщо вашого супутника цікавить лише ваш вік, то вам явно не по дорозі.



Не варто боятися різних питань на побаченні / Фото NewsDaily

Головне – доглядати за собою. Так, м'якість, ніжність, жіночність, прекрасний характер набагато важливіше, ніж ваша цифра в паспорті. Не ведіться на стереотипи і живіть реальністю.

Відлякують чоловіків

Чоловіків може налякати на першому побаченні фраза від жінки, що вона хоче серйозних стосунків. Адже така дівчина, яка хоче вийти заміж першого зустрічного, виглядає як дуже невпевнена в собі особа, яка не цінує і не любить себе.

Адже саме невпевненість у собі народжує стереотип "я нікому не потрібна". За словами психологів, поки жінка не зрозуміє, що їй потрібно від життя, від чоловіка і сім'ї, то її шанси щасливо вийти заміж невеликі.

Заздрість знайомих

Безтурботне життя після 25-ти точно приваблює дівчат, які вискочили заміж у 18 чи 19 років. Адже багато з них згодом розуміють, що заміж треба виходити не тільки з любові, а звертати увагу на особу чоловіка. Зокрема, як він вирішує проблеми, як він ставиться до грошей та які у нього погляди на виховання дітей.

Проте саме така заздрість від інших – це ще одна причина, яка формує стереотип "заміж після 30 – нереально!".