Чому деяким жінкам важко вийти заміж після 30-ти
Після 30-ти чи навіть 25-ти років безліч знайомих та родичів можуть закидати жінку питаннями, чи не вийшла вона ще заміж, чи не збирається та чи має залицяльника. Чому ж жінкам важко вийти заміж після тридцяти років?
Згідно зі статистикою, в країнах СНД кожна 10 жінка у віці 30+ досі не вийшла заміж. Натомість серед жінок від 40 до 50 років незаміжніми залишаються лише кілька відсотків. Проте, як наголосив експерт з відносин Ярослав Самойлов виданню ТСН, в цьому немає нічого страшного, тому не варто хвилюватися та думати, що ви до кінця життя не знайдете другу половинку.
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Чому жінкам важко вийти заміж після 30-ти
- Забобони, що після 30-ти вийти заміж складно
Такі забобони та розмови від близьких часто стає першою причиною, чому жінки якомога швидше після 30-ти намагаються вийти заміж. Чому так? Бо, за словами психолога, у жіночій підсвідомості ще з часів юності чи навіть дитинства закріпився страх, що без сім'ї людині буде дуже важко вижити в цьому небезпечному світі.
"З цього випливає, що самотня дівчина була приречена на загибель. А сім'я – погана або хороша – виступала таким собі захистом і гарантією того, що все буде добре", – каже Самойлов.
Проте зараз жити одній або з подругою цілком нормально, хоч часом складно позбутися внутрішнього страху.
- Страхи жінки
Психолог запевняє, що розуміння того, чи складно вийти заміж після 30, залежить лише від жінки, в тому числі і від її страхів. Дівчата бояться, що не знайдуть того єдиного та навіть можуть думати, що лише у фільмах про кохання є вільні і чудові чоловіки, а у вашому світі – всі або "всі не такі", або одружені.
Не варто боятися, що не вийдете заміж / Фото Goodfon
- Нестримне бажання вийти заміж, бо "так треба"
Нестримне бажання вийти заміж може з’являтися у жінок через те, що так робили наші предки. Адже колись вважалося, що вийти заміж після 30 набагато важче, тому що як для жінок, так і для чоловіків цей вік вважався похилим. І хоча згодом історія змінилася, залишилася ілюзія, що вийти заміж після 30-ти складно.
До того ж, коли жінки бачать, як її однолітки виставляють в соцмережах фото з весілля, а подруги вже живуть сімейним життям, то в неї можуть виникнути думки на кшталт: "Мені вже 30, а я ще не заміжня. Хто візьме таку стару?", "Що зі мною не так? Он Катя і товстіша, і очі у неї маленькі, і готує вона погано, а вже заміжня і двоє дітей" тощо. І через це люди можуть все менше виходити з дому та не мати захоплень.
- Стиль життя
Коли жінки після 30-ти стають менш активними, то думають, що і заміж вийти – то непосильне завдання. Адже деякі жінки багато працюють, тому не мають часу на знайомство з чоловіками.
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"Тому часом потрібно задумуватися про свій стиль життя. Бо якщо ви дивитеся серіали до 3 годин ночі, в 11 приходите на роботу, йдете в 19, а вечорами сидіти з подругами в кафе, то можете вважати, що одруження їм не потрібне, бо ви до цього не дотягуєте", – каже психолог.
- Бояться питань щодо свого віку
Окрім того, деякі жінки вважають, що чоловіки бояться тих, кому за 30, і першою думкою в нього при знайомстві буде: "А чому вона ще не заміжня?" або "Що з нею не так?".
Насправді, психологи запевняють, що вік не здатний налякати чоловіка, який по-справжньому зацікавлений у відносинах. До того ж, якщо вашого супутника цікавить лише ваш вік, то вам явно не по дорозі.
Не варто боятися різних питань на побаченні / Фото NewsDaily
Головне – доглядати за собою. Так, м'якість, ніжність, жіночність, прекрасний характер набагато важливіше, ніж ваша цифра в паспорті. Не ведіться на стереотипи і живіть реальністю.
- Відлякують чоловіків
Чоловіків може налякати на першому побаченні фраза від жінки, що вона хоче серйозних стосунків. Адже така дівчина, яка хоче вийти заміж першого зустрічного, виглядає як дуже невпевнена в собі особа, яка не цінує і не любить себе.
Адже саме невпевненість у собі народжує стереотип "я нікому не потрібна". За словами психологів, поки жінка не зрозуміє, що їй потрібно від життя, від чоловіка і сім'ї, то її шанси щасливо вийти заміж невеликі.
- Заздрість знайомих
Безтурботне життя після 25-ти точно приваблює дівчат, які вискочили заміж у 18 чи 19 років. Адже багато з них згодом розуміють, що заміж треба виходити не тільки з любові, а звертати увагу на особу чоловіка. Зокрема, як він вирішує проблеми, як він ставиться до грошей та які у нього погляди на виховання дітей.
Проте саме така заздрість від інших – це ще одна причина, яка формує стереотип "заміж після 30 – нереально!".