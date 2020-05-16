Чому діти починають брехати батькам: поради психолога, як з цим боротися

Рано чи пізно майже всім батькам доводиться мати справу з дитячою брехнею. І часто дорослі вирішують накричати, присоромити чи сказати малечі, що "брехати погано". Але психологи стверджують, що саме це провокує дітей ще більше обманювати.

Психологиня Наталія Підлісна розповіла в ефірі телеканалу Україна, як зрозуміти, чому дитина бреше, і як побудувати з нею чесні стосунки.

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Навіть, здається, слухняні діти часом можуть обдурити батьків, іноді – просто заради розваги. Але брехня може бути ознакою серйозних проблем у вихованні, тому батькам варто якнайраніше звернути на це. увагу

"Перегляньте свої покарання. Можливо, вони не відповідають вчинкам дітей. Діти брешуть тим, кого вони бояться", – зазначила психолог Наталя Підлісна. Але карати за брехню не варто – навіть словами. Психологиня радить спокійно і по-дружньому поговорити та з'ясувати причини.



Не потрібно кричати на дитину через брехню / Фото The Sun

Ще одна причина дитячої брехні – брак уваги. "Подумайте, чи не нехтуєте ви дитиною? Намагайтеся більше з нею говорити і частіше про неї, про її кращі риси", – каже Наталія Підлісна.

Так, для початку спробуйте розмовляти з дитиною перед сном. Нехай навіть 10 хвилин, але присвятіть цей час тільки дитині, не відволікаючись на інші справи. Дитині важливо відчувати, що її люблять, попри погану поведінку. Вона буде почуватися в безпеці і довірятиме вам свої секрети.

Окрім того, дитина може брехати, тому що бачить сімейні проблеми, які батьки намагаються приховати. Тому спробуйте вирішити свої проблеми з партнером та подавайте хороший приклад малечі.