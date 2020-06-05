Більшість дітей час від часу починають вередувати та показувати власні примхи. У деяких малюків цей період минає швидше, а у когось – затягується. Але чому діти вередують та як з цим можуть впоратися батьки?

За словами експертів, діти не отримують задоволення від того, що капризують, а причини, чому вони так роблять, залежать від віку, пише видання 4mamas.

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Вікові особливості вередування

0–2 роки малечі

Зазвичай саме у цьому віці малюки вередують, якщо не задоволені їхні базові потреби, зокрема, вони голодні, стомлені, або дуже скучили за батькам. Заспокоїти дитину в такому випадку доволі легко: нагодувати, пригорнути, вкласти спати.

2–5 років малюку

В цей період малеча може проявляти незгоду та відстоювати власні бажання. Але батькам не варто придушувати ці прояви, бо це лише нашкодить. Психологи стверджують, що для дитини важливо, щоб дорослі зважували на її думку. Тому у разі виникнення суперечностей слід дотримувати стратегії партнерства – обговоріть з дитиною причини і наслідки своїх вимог та потенційних можливостей.



Дитина у віці 2-5 років може вередувати через незгоду з батьками / Фото drimtim

Дитина від 5 років

Якщо дитина у такому віці досі вередує, то це означає, що таким чином їй вдається домогтися бажаного від когось з дорослих, використовуючи плач, образи чи скигління. Що робити батькам? Варто змінити таку поведінку малечі через власні дії – зважати, коли вам простіше поступитися дитині, ніж наполягати на своєму, а коли краще знайти компроміс.

Чому діти вередують: причини

Психологи виділяють кілька причин примх малечі. Найперше – це маніпуляції. Іноді дворічний чи трирічний малюк вже здатний відстежити поведінку дорослих і поводитися так, щоб домогтися свого.

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Друга причина – дорослішання. В старшому віці малечі це ознака, що дитині затісно у старих рамках поведінки, і що вона вимагає більшої самостійності. Тут батькам варто дати дитині свободу, відповідальність та спроби приймати власні рішення.

Третя причина – це дефіцит уваги батьків. Адже коли мама й тато постійно на роботі чи в інших справах, то дитина почувається непотрібною. Саме тому вона вередує, висловлюючи образу. У цьому випадку дорослим варто змінити графік і проводити з дитиною більше часу.