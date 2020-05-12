Чому дівчата обирають поганих хлопців: пояснення психологів

Дуже часто хороші та розумні дівчата вибирають поганих хлопців, які абсолютно на них не схожі. Проте саме такі хулігани та брутальні чоловіки змушують серця жінок частіше стукати, а щоки червоніти. А потім ці ж хлопці без мук совісті розбивають серця дівчатам.

Журнал Good House звернувся до психологів, щоб з'ясувати, чому погані хлопці приваблюють дівчат.

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"Погані хлопці мають багато сміливості, що в деяких жінок і асоціюється з перебільшеною сексуальністю", – говорить психолог Майкл Каннінгем.

Проте експерти запевняють, що таких поганих хлопців дівчата розглядають лише на короткотермінову перспективу, тобто вони не вважають їх партнерами для довгих стосунків чи спільного майбутнього.

Чому дівчата обирають поганих хлопців

"Погані" хлопці звільняють дівчат від тиску бути "добрими"

Бунтівні риси дівчини, як правило, пригнічуються в дитинстві, оскільки жінки соціалізуються на доброзичливість і прихильність. Адже, як запевняє психологиня Сара Меланкон, в основному "нас приваблюють такі якості в інших, які ми б самі хотіли мати".

Доктор Каннінгем додає: "Якщо жінки не відчувають себе сильними та незалежними, вони можуть захотіти такого в житті".



Погані хлопці в стосунках / Фото Psicologia

Погані хлопці – захоплючі, різні і "заборонені"

"Погані хлопці можуть бути бажаною зміною від звичайних типів партнерів дівчини. Особливо, якщо жінкам нудно", – каже доктор Фугер.

До того ж, погані хлопці можуть здаватися "забороненими", що ще більше додає їм привабливості в очах деяких жінок. "Коли ми хочемо чогось, що не можемо отримати, наше бажання цього зростає", – додає експертка Меланкон.

Дівчата думають, що погані хлопці захистять їх

Жінки, які відчувають себе під загрозою часто підпадають під чари поганих хлопців, адже ті зневажають соціальні норми. Так, дівчата вважають, що з такими хлопцями будуть почуватися більш захищеними.

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Жінки обирають поганих хлопців, щоб бути не такою, як всі

Багато жінок, за словами експертів, обирають таких чоловіків через глибинне і часто неусвідомлене бажання бути не такою, як усі. Вони хочуть за допомогою партнера здаватися кращими, ніж інші, привернути до себе увагу і виділитися з натовпу.

Окрім того, психологи вважають, що такий вибір жінок пов'язаний зі стосунками ще з дитинства. Коли батьки не приділяли достатньо уваги дочці, не говорячи, що вона найкрасивіша, забували про її Дні народження, не звертають на неї увагу тощо.