Пара може зустрічатися досить довго, але не поспішати до серйозних кроків. Так, чоловік часто, коли ви починаєте розмову про спільне майбутнє, говорить, що він ще не готовий або переводить тему. Психологи допомогли розібратися, чому ж він затягує з весіллям?

Адже жінки не можуть зрозуміти, в чому справа. Вони бачать, що чоловік їх наче кохає, але не робить пропозицію. Тому психологиня Олена Савинова розповіла виданню ВВС кілька причин, чому чоловік затягує з одруженням.

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Комплекс хорошої дівчинки

За словами психологині, стосунки з "хорошою дівчинкою" більше нагадують дружні, ніж романтичні. Зазвичай, проявляє ініціативу саме дівчина. До прикладу, вона пропонує кудись піти, щось разом зробити тощо.

Зазвичай, хлопець про це й не думає, адже він завжди задоволений і вдячний. Тож навіщо перейматися такими дрібницями, як хто перший щось запропонував чи подзвонив, якщо всіх все влаштовує? Саме тому такі чоловіки і не спішать з одруженням.

Не знайомить вас з рідними

Якщо чоловік не поспішає знайомити вас із своїми родичами і навіть друзями, та й сам уникає вашого кола, то це може свідчити, що він не готовий до серйозних кроків з вами.



Хлопець не готовий до серйозних кроків / Фото CDN

До того ж, він може зовсім не ревнувати, коли ви розповідаєте, що якийсь чоловік зробив вам комплімент чи попросив номер телефону. Натомість сам може згадувати у дрібницях про колишню дівчину, порівнювати її з вами, зовсім не переймаючись, що робить тим самим вам боляче.

Не витрачає на вас гроші

Не кожна дівчина може дорікнути коханому за те, що він не витрачає на неї гроші, бо боїться здатися меркантильною. Він може казати, що економить чи вважає подарунки просто тратою грошей, але насправді ж він просто не бачить спільного з вами майбутнього.

"Додам, що коли чоловік розкидається грошима, то це так само не свідчить про серйозність намірів. Можливо, він хизується перед собою і вами, а може, відкуповується, щоб приховати байдужість", – каже психологиня.

Що робити жінці? Експертка радить спочатку поміняти лінію поведінки на прямо протилежну. Нічого не пропонувати і не планувати за двох. "Не дзвоніть, не пишіть. Не говоріть те, що подобається партнерові і не поводьтеся так, як він любить", – наголошує Олена Савинова.

Можете запитати прямо, чи планує він одружуватися (жити разом чи мати дітей) з вами. Якщо ні, сміливо закінчуйте такі стосунки. Ви ж не хочете вічно бути для когось "запасним аеродромом"?