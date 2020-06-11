Довіра – це найважливіший фактор міцних стосунків, проте все більше людей зізнається в тому, що вони приховують від другої половинки деяку інформацію. Що змушує пари брехати один одному?

Цікаво, що згідно з дослідженням, люди, які обманюють другу половинку в своїх перших стосунках, схильні ще більше обманювати кожного наступного партнера. Але чому люди обманюють – у цьому намагалися розібратися експерти видання Lady.Tochka.

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Причини брехні в стосунках

Брехня "на благо"

Часто людина приховує неприємну правду від другої половинки, щоб не засмутити її/його чи не посваритися через це.

Боязнь реакції другої половинки

Якщо у минулих відносинах (або в минулому з нинішнім партнером) ваша друга половинка дивно зреагувала на якусь інформацію від партнера, то вже вдруге людина може не приховати цю інформацію.

Наприклад, хлопець міг злитися, якщо дівчина спілкувалася з кимось, хто йому не до душі, або відповідала на дзвінки колишнього тощо. Тому коли це повториться, дівчина вже не зізнається про це коханому.



Партнери бояться правдою засмутити другу половинку / Фото NewsDaily

Але це може зруйнувати стосунки, адже з часом все таємне стає явним. Так, ви чи ваш партнер може проговоритися, помітити щось в телефоні, отримати оповіщення з відміткою на фото тощо – є безліч способів "попастися на брехні". А це призведе до втрати довіри та, можливо, навіть до сварки чи розриву.

Як припинити брехати партнерові

Не бійтеся говорити про те, що вас турбує

Парі буде набагато простіше будувати союз, в якому можна спокійно все обговорити і не боятися критики чи дурних сварок.

Пояснюйте один одному свої мотиви

Інформація, яку ви приховали, може викликати обурення. Тому краще поясніть свій вчинок. І пам’ятайте, що у партнерів можуть бути особисті таємниці один від одного.



Вмійте пробачати кохану людину / Фото Ukrmedia

Вибачайте

Ідеальних людей не буває, і часто ті, кого ми любимо, бувають трохи незрозумілими. Тому навчіться прощати один одного за маленьку брехню та бути терплячими до коханої людини.

Будьте готові працювати над відносинами

Це набагато складніше, ніж сваритися, але набагато ефективніше на перспективу. Якщо ви хочете позбутися брехні в парі, станьте відкритими один до одного, припиніть приховувати інформацію та працюйте над стосунками.