Чому люди брешуть своїм партнерам у стосунках, та як це припинити
Довіра – це найважливіший фактор міцних стосунків, проте все більше людей зізнається в тому, що вони приховують від другої половинки деяку інформацію. Що змушує пари брехати один одному?
Цікаво, що згідно з дослідженням, люди, які обманюють другу половинку в своїх перших стосунках, схильні ще більше обманювати кожного наступного партнера. Але чому люди обманюють – у цьому намагалися розібратися експерти видання Lady.Tochka.
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Причини брехні в стосунках
- Брехня "на благо"
Часто людина приховує неприємну правду від другої половинки, щоб не засмутити її/його чи не посваритися через це.
- Боязнь реакції другої половинки
Якщо у минулих відносинах (або в минулому з нинішнім партнером) ваша друга половинка дивно зреагувала на якусь інформацію від партнера, то вже вдруге людина може не приховати цю інформацію.
Наприклад, хлопець міг злитися, якщо дівчина спілкувалася з кимось, хто йому не до душі, або відповідала на дзвінки колишнього тощо. Тому коли це повториться, дівчина вже не зізнається про це коханому.
Партнери бояться правдою засмутити другу половинку / Фото NewsDaily
Але це може зруйнувати стосунки, адже з часом все таємне стає явним. Так, ви чи ваш партнер може проговоритися, помітити щось в телефоні, отримати оповіщення з відміткою на фото тощо – є безліч способів "попастися на брехні". А це призведе до втрати довіри та, можливо, навіть до сварки чи розриву.
Як припинити брехати партнерові
- Не бійтеся говорити про те, що вас турбує
Парі буде набагато простіше будувати союз, в якому можна спокійно все обговорити і не боятися критики чи дурних сварок.
- Пояснюйте один одному свої мотиви
Інформація, яку ви приховали, може викликати обурення. Тому краще поясніть свій вчинок. І пам’ятайте, що у партнерів можуть бути особисті таємниці один від одного.
Вмійте пробачати кохану людину / Фото Ukrmedia
- Вибачайте
Ідеальних людей не буває, і часто ті, кого ми любимо, бувають трохи незрозумілими. Тому навчіться прощати один одного за маленьку брехню та бути терплячими до коханої людини.
- Будьте готові працювати над відносинами
Це набагато складніше, ніж сваритися, але набагато ефективніше на перспективу. Якщо ви хочете позбутися брехні в парі, станьте відкритими один до одного, припиніть приховувати інформацію та працюйте над стосунками.